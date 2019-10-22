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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
22.10.2019 - 18:15, Son Güncelleme:

Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde neler olacak? İşte Sen Anlat Karadeniz'in 61. bölüm fragmanları

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Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde neler olacak? İşte Sen Anlat Karadeniz'in 61. bölüm fragmanları

Çarşamba akşamları yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisi bu hafta 61. bölümü ile ekranlara gelecek. Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde Hazan ve Ferhat arasında buzlar erimeye başlayacak. Nefes Tahir, Mustafa ve Asiye ise Osman Hoca'nın kapısına dayanır fakat eve beklenmedik iki misafir daha gelir. İşte, Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölüm fragmanı...

ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkan Sen Anlat Karadeniz, 23 Ekim Çarşamba akşamı yeni bölümü ile izleyici ile buluşacak. Sen Anlat Karadeniz'de geçen hafta Tarık ve Mercan'ın buluşmasında silahların çekilmesiyle dizide bu hafta neler olacağı izleyenler tarafından merak konusu oldu. Peki, Sen Anlat Karadeniz'in bu haftaki bölümünde neler yaşanacak? İşte, Sen Anlat Karadeniz'in 61. bölüm fragmanı ve yeni bölümün kısa özeti.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hazan ve Ferhat Melek'i ararken aralarındaki buzlar da erimeye başlayacak. Evden kaçan Melek özgürlüğüne koştuğunu sanmaktadır.
Önce Nefes ve Tahir sonra Asiye ve Mustafa gecenin bir yarısı Osman Hoca'nın kapısına dayanır. Hepsi toplandığında kapı çalar ve eve hiç beklenmedik iki misafir daha gelir. Tarık ve Mercan ise bu kez manzaralı bir tepeye çıkarlar ve Tarık ona evlilik için işlemleri başlattığını söyler.

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