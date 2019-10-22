Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde neler olacak? İşte Sen Anlat Karadeniz'in 61. bölüm fragmanları
Çarşamba akşamları yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisi bu hafta 61. bölümü ile ekranlara gelecek. Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde Hazan ve Ferhat arasında buzlar erimeye başlayacak. Nefes Tahir, Mustafa ve Asiye ise Osman Hoca'nın kapısına dayanır fakat eve beklenmedik iki misafir daha gelir. İşte, Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölüm fragmanı...
ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkan Sen Anlat Karadeniz, 23 Ekim Çarşamba akşamı yeni bölümü ile izleyici ile buluşacak. Sen Anlat Karadeniz'de geçen hafta Tarık ve Mercan'ın buluşmasında silahların çekilmesiyle dizide bu hafta neler olacağı izleyenler tarafından merak konusu oldu. Peki, Sen Anlat Karadeniz'in bu haftaki bölümünde neler yaşanacak? İşte, Sen Anlat Karadeniz'in 61. bölüm fragmanı ve yeni bölümün kısa özeti.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Hazan ve Ferhat Melek'i ararken aralarındaki buzlar da erimeye başlayacak. Evden kaçan Melek özgürlüğüne koştuğunu sanmaktadır.
Önce Nefes ve Tahir sonra Asiye ve Mustafa gecenin bir yarısı Osman Hoca'nın kapısına dayanır. Hepsi toplandığında kapı çalar ve eve hiç beklenmedik iki misafir daha gelir. Tarık ve Mercan ise bu kez manzaralı bir tepeye çıkarlar ve Tarık ona evlilik için işlemleri başlattığını söyler.
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