Sen Anlat Karadeniz'in son bölümünde Tahir, Karadeniz şivesi yapmayı unutunca
Sen Anlat Karadeniz'in son bölümünde Tahir karakterinin Karadeniz şivesiyle konuşmayı unutması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede yüz binlerce kişi tarafından izlenirken, çok sayıda da yorum aldı.
BEĞENEN DE OLDU ELEŞTİREN DE!
Bazı kullanıcılar Tahir'in her halini beğendiğini belirtirken, bazıları da Karadeniz şivesini bozmaması gerektiğini vurguladı.
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