Sen Anlat Karadeniz'in son bölümü sonrası final bölümü fragmanı yayınlandı!
Çarşamba akşamları ekranlara gelen Sen Anlat Karadeniz, 63. bölümü ile bu hafta sevenlerinin karşısına çıktı. Sen Anlat Karadeniz'in son bölümü sonrası, haftaya yayınlanacak olan final bölümü fragmanı ekranlara yansıdı. Dizinin yeni bölüm fragmanına Tahir ve Nefes'in bebekleri ile yaşadığı mutlu anlar damga vurdu. Peki, Sen Anlat Karadeniz'in finalinde neler olacak? İşte, 64. bölümün özeti.
ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisi 6 Kasım Çarşamba günü izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Dizinin son bölümünde, Tahir ve Nefes'in kızlarını kucaklarına aldığı anlar duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Yayınlanan bölüm sonrası dizinin 64. ve final bölümü fragmanı ekranlara geldi. İşte, Sen Anlat Karadeniz'in 64. bölüm fragmanı ve yeni bölümle ilgili bilgiler.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Sen Anlat Karadeniz'in 64. bölüm fragmanına, Tahir'in kızları Masal için Nefes'e söylediği bana mı benziyor bu sözleri damga vurdu. Genco'unun hakim karşısına çıkması ise yeni bölüm fragmanına dikkat çeken bir diğer sahne oldu. Genco'unun mahkeme çıkışında silahlı saldırıya uğraması ise "Genco öldü mü?" sorusunu akıllara getirdi.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?
Fikret'in herkesten habersiz adım adım planladığı gün gelmiştir ve bu güne denk kazandığını düşünenleri büyük bir hüsran beklemektedir. Nikahını yapan Tarik ve Mercan evliliklerinin ilk gecesini baş başa romantik bir yemekle kutlayacaklardır. Elbette kendilerine yakışır bir yemektir bu. Diğer yandan Ferhat ve Hazan kendi hayatlarına dair sarsıcı gerçekler ile yüzleşmek üzeredir. nefes ve Tahir cephesinde ise yepyeni bir masal başlamak üzeredir.
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