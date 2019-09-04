Sen Anlat Karadeniz'in Hazan'ı Gülper Özdemir kimdir?
Gülper Özdemir, Ulaş Tuna Astepe ve İrem Helvacıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Sen Anlat Karadeniz dizisine transfer oldu. Gülper Özdemir, Sen Anlat Karadeniz dizisinde Hazan karakterine hayat verecek. Peki, Sen Anlat Karadeniz'in Hazan'ı Gülper Özdemir kimdir?
Gülper Özdemir, 18 Kasım 1990 yılında Frankfurt’da dünyaya geldi. Eğitimini ABD Truman State Universty'de tamamlayan güzel oyuncu, Almanya’nın RheinMain University of Applied Sciences okulundan mezun oldu. Frankfurt'ta öğrenciyken bir yandan garsonluk yaptı, o yıllarda tanıştığı bir Türk ajansının ekibi sayesinde oyunculuğa adım attı.
İlk oyunculuk deneyimini Bana Sevmeyi Anlat dizisi ile yaşayan Gülper Özdemir, daha sonra Ushan Çakır, Zeynep Çamcı, Haluk Bilginer ve Emre Kınay'ın başrollerinde yer aldığı Kara Yazı dizisinde Derya karakterine hayat verdi. Yine Kanal D ekranlarında yayınlanan, başrolleri Pamir Pekin ve Caner Şahin ile paylaştığı Tutsak dizisinin kadrosunda Elif karakterini canlandırdı. 2018 yapımı Meleklerin Aşkı dizisinde Berkay Hardal ile başrolü üstlendi.
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