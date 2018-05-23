Sen Anlat Karadeniz’de Tahir ölecek mi? Cevap yeni bölüm 2. Fragmanında
Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizinin yayın tarihine kısa bir süre kala paylaşılan Sen Anlat Karadeniz 18. bölüm 2. fragmanında müjdeli haber geliyor. Cevdet tarafından vurulan Tahir’in kurtulduğu görülüyor, haberi alan Kaleliler soluğu hastanede alıyor. Tahir’in ölmediğini öğrenen Vedat da boş durmuyor. İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanları ve kısa bir özet!
Sen Anlat Karadeniz dizisinin 18. bölümünden yeni görüntüler ortaya çıktı. Geçtiğimiz hafta Vedat’ın vurulmasıyla bir şok yaşayan Sen Anlat Karadeniz takipçileri, bu hafta yine olaylı sahnelere tanık olacak. Mercan’ın babası tarafından vurulan Tahir, göğsündeki kurşuna inat yaşama tutunurken; Cemil’in yarım bıraktığı işi tamamlamakta kararlı olan Vedat da boş durmayacak. İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanları!
YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Tahir'in göğsüne Cemil'in kör mermisi saplanmış kalmıştır. Üstelik Vedat, Cemil'in yarım bıraktığı işi tamamlamak için Tahir'in peşindedir. Denizden gelen kaplan Tahir, Vedat'a karşı ilk kez bu kadar savunmasızdır. Deli Tahir'in akan her damla kanda takati azalırken, ona can olan tek şey, Nefes'e olan sevdasıdır. Nefes ise şimdi Tahir'den daha delidir. Tahir Kaleli'nin eşinden bekleneceği gibi; dağ gibi ayaktadır. İnandığı tek şeyi herkese haykırır: "Tahir bizi bırakmaz!" Son nefesiyle kendisini Karadeniz'in serin sularına bırakan Tahir, Nefes'e verdiği sözü tutabilecek midir, yoksa sonsuza kadar Nefes'siz mi kalacaktır?
Yorumları Göster
Yorumları Gizle