Sen Anlat Karadeniz'de Nazar diziden ayrıldı mı?
Sen Anlat Karadeniz dizisi, yeni sezona hazırlanırken bazı soruları da beraberinde getirdi. Nazar isimli karaktere can veren Çağla Özavcı'nın diziden ayrıldığı konusunda bazı iddialar gündeme geldi. Peki, Sen Anlat Karadeniz'de Nazar diziden ayrıldı mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Sen Anlat Karadeniz'de Nazar diziden ayrıldı mı sorusu, dizinin başlamasına çok az bir süre kala gündemde yer almaya başladı. Peki, Sen Anlat Karadeniz'de Nazar diziden gerçekten ayrıldı mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
SEN ANLAT KARADENİZ'DE NAZAR DİZİDEN AYRILDI MI?
Sen Anlat Karadeniz'in geçtiğimiz sezonunda Vedat'ın ölümünün ardından evlilik kararı alan Murat ve Nazar'ın son durumu ise şok etkisi yaratmıştı. Nazar, evlilik konusunda babasından izin alamayınca düğünü terk etmiş ve ortalıktan kaybolmuştu.
Dizinin jeneriklerinde Nazar'ı canlandıran Çağla Özavcı'nın isminin yer almaması dolayısıyla akıllara oyuncunun diziden ayrıldığı geldi. Ancak konuyla ilgili yayın ve yapım ekibinden herhangi bir açıklama yapılmadı.
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