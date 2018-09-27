Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı: Nefes katil mi oldu? Son bölümde Tahir öldü mü?
Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Duygu yüklü Atv dizisi Sen Anlat Karadeniz’in olaylı son bölümünün hemen ardından paylaşılan yeni fragmana ise Nefes’in Vedat’ı vurduğu anlar damga vurdu. Peki, Nefes katil mi oldu? Kafasından vurulduğu görülen Vedat öldü mü?
İkinci sezonuna hızlı bir giriş yapan Sen Anlat Karadeniz dün akşam 23. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yiğit’in sünnet düğünü hazırlıklarıyla başlayan son bölümde Vedat’ın korkunç planı heyecan dozunu artırdı. Asiye’yi kaçırtan Vedat’ın şartı akıllara durgunluk verdi. Kardeşi kardeşe düşman etmek isteyen Vedat, Asiye'nin canı karşılığında Mustafa'dan Tahir'i öldürmesini istedi. Bu anları soluklarını tutarak takip eden izleyiciler, finalde Tahir’in vurulma anına tanık oldu. Tahir’in akıbeti ve Asiye’nin tepkisini merak edenler ilk ipucunu yeni fragmanla edindi. İşte, yeni bölümden ilk görüntüler…
YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN
Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında Tahir'in akıbeti belirsizliğini korurken; sevdiği adamının öldüğünü düşünen Nefes, adete yıkılıyor. Her şeyin kendisi yüzünden olduğunu düşünen genç kadın, gözünü karartıp Vedat’ı kafasından vuruyor.
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