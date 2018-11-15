Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında Nefes gelin oluyor
Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölüm fragmanı kısa sürede izleyicilerle buluştu. Önümüzdeki hafta yayınlanacak olan Sen Anlat Karadeniz 31. bölümüne dair ipuçları veren fragmana Nefes’in gelinlikli görüntüleri damga vurdu. İşte, Sen Anlat Karadeniz yeni bölümünden ilk ipuçları
Sen Anlat Karadeniz ekran macerasında 30’uncu haftayı geride bıraktı. Entrika ve dram yüklü sahneleriyle ön plana çıkan Sen Anlat Karadeniz’in son bölümünde Nefes, Vedat’ı öldürmeye teşebbüs suçuyla tutuklandı. Ancak Tahir ve Nefes’i ayırmak isteyen Vedat’ın hamlesi boşa gitti. Şimdi ise gözler yeni bölüm gelişmelerinde.
Sen Anlat Karadeniz’in 21 Kasım tarihli yeni bölümünde apar topar evlenen Tahir ve Nefes, bu kez her şeyi usulünce yapmak için harekete geçiyor. Nefes’e evlenme teklifinden sonra bu kez Tahir, Osman Hoca’dan Nefes’i istemeye gidiyor.
YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Nefes Vedat'ı öldürmeye teşebbüsten tutuklanırken ilk kez yalnız olmadığının farkındadır. Arkasında kocaman bir aile olduğunu bilen Nefes, Vedat'ın özgürlüğüne karşılık boşanmasını istediğini duyunca ne yapacak? Vedat'ın isteğine boyun eğecek mi, yoksa özgürlüğü pahasına Tahir'i, ailesini mi tercih edecek? Vedat'ın, arkasından iş çevirdiğini öğrenen Fikret büyük bir sürpriz hazırlıyor. Fikret, Vedat'ın karşısına kimi çıkaracak? Vedat'ın ihanetinin cezası ne olacak? Vedat'ın planına karşı Tahir'in de bir planı vardır. Nefes'i kurtarmak için Tahir ne yapacak?
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