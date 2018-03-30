Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında kritik soru: Tahir Vedat'ı vuracak mı?
Atv dizisi Sen Anlat Karadeniz yeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. En son 28 Mart Çarşamba günü takipçileriyle buluşan Sen Anlat Karadeniz’in son bölümünde Vedat, yeni piyonu Berrak’ı kullanmaya devam etti. Final sahnesinde ise ailesine rest çeken Tahir ve yüzü bir türlü gülmeyen Nefes, büyük bir şok yaşadı. Şimdi ise gözler Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında!
Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı kısa süre içerisinde izleyicilerle buluştu. 4 Nisan Çarşamba akşamı yayınlanacak olan bölüme dair önemli ipuçları veren fragman Tahir- Vedat yüzleşmesi damga vurdu. Sen Anlat Karadeniz son bölümünde Vedat, Nefes’i geri döndürebilmek için Yiğit’i kullanmaya devam etti. Oğlunun elinden alınma ihtimaliyle kahrolan Nefes, aklını yitirecek noktaya geldi. Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında ise Vedat yüzünden sevdiği kadının kahrolmasına dayanamayan Tahir’in gözünü kararttığı görülüyor. Kendi hayatını tehlikeye atan Deli Tahir, Vedat’ı kaçırıyor ve kafasına silah dayıyor. İşte haftaya yayınlanacak olan bölümüne en önemli gelişmesini gözler önüne eren Anlat Karadeniz 11. bölüm fragmanı ve detaylar!
SEN ANLAT KARADENİZ YENİ FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN
Tahir gemileri yakar ve onun sevdiği kadına zulmeden ailesiyle hesaplaşır. Vedat zulmedince boğazına sarılmaktadır ama öz anası, abisi yapınca gitmekten başka çaresi kalmamıştır. Tahir'in daha fazla canı yanmasın diye buradan götürmek için ısrar ettiği Nefes'in ise aklını kurcalayan büyük bir soru vardır. Kaleli Konağı'nda, Asiye'nin grevi vardır. Asiye, kaynanasını ve kocasını cezalandırmak için ev işleri boykotuna gider. Ancak Mustafa'nın bütün ailesine bir sürprizi olacaktır. Vedat ise Truva atı misali kullandığı Berrak'la, şimdiye kadar ilmek ilmek hazırlandığı planını devreye sokar. Nefes'i derinden sarsacak büyük plan, nihayet başlamaktadır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle