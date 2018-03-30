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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
30.03.2018 - 16:51, Son Güncelleme:

Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında kritik soru: Tahir Vedat'ı vuracak mı?

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Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında kritik soru: Tahir Vedat'ı vuracak mı?

Atv dizisi Sen Anlat Karadeniz yeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. En son 28 Mart Çarşamba günü takipçileriyle buluşan Sen Anlat Karadeniz’in son bölümünde Vedat, yeni piyonu Berrak’ı kullanmaya devam etti. Final sahnesinde ise ailesine rest çeken Tahir ve yüzü bir türlü gülmeyen Nefes, büyük bir şok yaşadı. Şimdi ise gözler Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında!

Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı kısa süre içerisinde izleyicilerle buluştu. 4 Nisan Çarşamba akşamı yayınlanacak olan bölüme dair önemli ipuçları veren fragman Tahir- Vedat yüzleşmesi damga vurdu. Sen Anlat Karadeniz son bölümünde Vedat, Nefes’i geri döndürebilmek için Yiğit’i kullanmaya devam etti. Oğlunun elinden alınma ihtimaliyle kahrolan Nefes, aklını yitirecek noktaya geldi. Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında ise Vedat yüzünden sevdiği kadının kahrolmasına dayanamayan Tahir’in gözünü kararttığı görülüyor. Kendi hayatını tehlikeye atan Deli Tahir, Vedat’ı kaçırıyor ve kafasına silah dayıyor. İşte haftaya yayınlanacak olan bölümüne en önemli gelişmesini gözler önüne eren Anlat Karadeniz 11. bölüm fragmanı ve detaylar!

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Tahir gemileri yakar ve onun sevdiği kadına zulmeden ailesiyle hesaplaşır. Vedat zulmedince boğazına sarılmaktadır ama öz anası, abisi yapınca gitmekten başka çaresi kalmamıştır. Tahir'in daha fazla canı yanmasın diye buradan götürmek için ısrar ettiği Nefes'in ise aklını kurcalayan büyük bir soru vardır. Kaleli Konağı'nda, Asiye'nin grevi vardır. Asiye, kaynanasını ve kocasını cezalandırmak için ev işleri boykotuna gider. Ancak Mustafa'nın bütün ailesine bir sürprizi olacaktır. Vedat ise Truva atı misali kullandığı Berrak'la, şimdiye kadar ilmek ilmek hazırlandığı planını devreye sokar. Nefes'i derinden sarsacak büyük plan, nihayet başlamaktadır.

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