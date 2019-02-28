Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Saniye ölecek mi?
Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölüm fragmanı son gelişmelerin hemen ardından paylaşıldı. 55 saniye uzunluğundaki Sen Anlat Karadeniz 43. Bölüm fragmanına Nefes’in Vedat’ı köşeye sıkıştırdığı anlar damga vurdu. Peki, yeni bölümde neler olacak? Nefes, Vedat’ı öldürecek mi? Kalp krizi geçiren Saniye ölecek mi? İşte, Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı ve son gelişmelerin kısa bir özeti
Sen Anlat Karadeniz dizisi yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Atv ekranlarında yayınlanan dram yüklü dizinin 27 Şubat tarihli son bölüm finaline Tahir ve Fikret arasındaki diyalog damga vurdu. Tahir, Fikret ve Vedat arasındaki bağı öğrendi. Saniye’nin sakladığı sırrı merak eden izleyiciler, büyük bir heyecanla fragmanı bekliyordu. Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı kısa sürede yayınlandı. Saniye’nin kalp krizi geçirdiği, Nefes’in Vedat’ın boynuna çam parçalarıyla sarıldığı anlar fragmanın en çok dikkat çeken anları oldu.
YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yiğit, Tahir'in peşinden koşarken Vedat'ın kucağına düşer. Oğlu için harekete geçtiği anda ayağı sakatlanan Nefes'in artık Vedat'a karşı koyması imkansızdır. Nazar ve Murat'ın elleri Saniye ve Cemil karşısında kenetlenir. Sevdalarına söz geçiremeyen çift birbirine siper olurken, Cemil'in artık Nazar diye bir kızı yoktur. Tahir, Vedat'ın babasının Fikret olduğunu öğrenir; ancak şimdi kafasında Saniye'ye dair daha büyük bir soru işareti belirmiştir.
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