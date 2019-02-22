Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Tahir yakalandı mı?
Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 55 saniye uzunluğundaki Sen Anlat Karadeniz 42. Bölüm fragmanına Nefes’in merdivenlerden yuvarlandığı anlar damga vurdu. Öte yandan Tahir’in yakalanma görüntüleri merak uyandırdı. İşte, Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı ve son gelişmelerin kısa bir özeti
Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı kısa sürede izleyicilerle buluştu. Çarşamba akşamları yayınlanan Sen Anlat Karadeniz’in 20 Şubat tarihli son bölümünde Nefes, herkesi şok eden bir hamle yaparak, Tahir’i ihbar etti. Tahir’in tutuklanıp tutuklanmayacağını merak eden izleyiciler, heyecanla fragmanı bekliyordu. Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı olaylı son gelişmelerin ardından paylaşıldı.
YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Nefes, Tahir’in hapisten kaçtığını öğrenir. Sevdiği adamın ömür boyunca kaçak yaşamasını istemeyen Nefes bir seçim yapmak zorundadır. Murat Nazar’ı kaçırır. Nazar’ı Murat’ın sırtında Kaleli Konak’ın kapısında gören Saniye, Tahir’den sonra bir oğlunun daha yanlış bir evlilik yapmasına izin vermeyecektir. Tahir, Nefes ve Yiğit’i bulmayı başarır. Tahir birlikte yeni bir hayatın hayalini kurarken, Nefes sevdası için ayrılığa göğüs germeye razıdır.
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