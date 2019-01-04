Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Yılbaşı sonrası ekran macerasına ara veren Sen Anlat Karadeniz’in 37. bölüm gelişmelerini merak eden izleyiciler, internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
En son 27 Aralık Çarşamba günü izleyicileriyle buluşan Sen Anlat Karadeniz dizisinin, akıbeti merak konusu oldu. İrem Helvacıoğlu’nun sevmediği bir adama para karşı satıldığı Nefes, Ulaş Tuna Aslantepe’nin ise Karadeniz’in hırçın delikanlısı Tahir’i canlandırdığı, Sen Anlat Karadeniz’in 37. bölümü beklenildiği gibi 2 Ocak’ta yayınlanmadı. Son bölüm finalinde soru işareti bırakan dizinin fragmanının yanı sıra tarihi merak ediliyor.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da bazı kanallar reklam anlaşmaları nedeniyle dizi ve programlarına ara verdi. Bu nedenle Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Sen Anlat Karadeniz 37. bölümünün 23 Ocak Çarşamba günü yayınlanması bekleniyor.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Mercan, Vedat yerine Berrak'ı asmak üzereyken Tahir yetişti. Berrak'ı kurtaran Tahir, Nefes'in ondan gizli yaptıklarını öğrenince Nefes'ten hesap sordu. Vedat'ın elinde delil olmadığını düşünen kadınlar yıkılmayıp tüm güçleriyle işe sarılırken, Vedat harekete geçti. Tutuklu yargılanmalarına karar verilen Asiye, Nefes, Mercan, Nazar ve Berrak hapishaneye sevk edilirken hepsi kendini suçluyordu.
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