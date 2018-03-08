Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı yayında - Son bölümde kim vuruldu?

7 Mart tarihli Sen Anlat Karadeniz son bölümünde Mercan’ın intihar etmesi Nefes ve Tahir’i zor durumda bıraktı, finale ile ateş alan silah damga vurdu. İkilinin akıbetini merak eden izleyiciler, Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanıyla ilk tüyoları aldı. Yeni görüntülerde Nefes’in "Biz hiç birbirimizi göremeyecek miyiz?" sözleri ön plana çıkıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Mustafa, Eyşan'ı kaçırarak alamadığı cinayet itirafını, Vedat'a Yiğit'i teslim ederek almıştır ama vicdan azabından kıvranmaktadır. Tahir'in canı emniyettedir ama Vedat'ın Nefes'e karşı eli güçlenmiştir. Vedat, bir anneyi evladıyla tehdit ederse, kazanacağından emindir. O güvenle, Nefes'e şartını koşar. "Yiğit'i görmek istiyorsan, evlen benimle!" Annesinden ilk öğrendiği rakamlar 155 olan Yiğit ise, tutulduğu evden kaçabilmek için türlü planlar yapar. Yiğit'i bir yandan ararken bir yandan onun yokluğuna birlikte katlanan Tahir ve Nefes ise, aralarındaki anlaşmazlıkları rafa kaldırırlar ve birbirlerine sımsıkı tutunurlar. Ancak, birlikte acıya dayanma hali yanlış anlaşılır ve Dağdevirenler cephesinde kıyamet kopar. Bu öfke, Nazar'ın şeytanın inine girmesine neden olur. Tahir, Yiğit'e ulaşabilmek için neler yapacak? Kendisini aldattığını sandığı kocasını evde tüfekle karşılayan Asiye, Mustafa'nın aslında neler çevirdiğini öğrenecek mi? Nefes, Vedat'ın evlenme teklifini kabul edecek mi yoksa oğlunun yokluğuna rağmen şeytana direnmeyi mi seçecek?