Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm 2. fragmanında Tahir doktor kılığında
Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Nefes’in kaçırılma anlarının ön plana çıktığı Sen Anlat Karadeniz 40. Bölüm 2. Fragmanında Tahir’in Vedat’ın odasına gizlice girmesi kafalarda soru işareti bıraktı. Peki, yeni bölümde neler olacak? Tahir, Nefes ve Yiğit’i bulabilecek mi? İşte, Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanları ve kısa bir özet
Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölüm 1. ve 2. Fragmanı izleyicilerle buluştu. Özellikle Nefes’in korku dolu anlarıyla başlayan 2. Fragman şaşırtıcı gelişmelerin olacağını gözler önüne serdi. Hastaneye doktor kılığında giren Tahir’in Vedat’a bir şey yapıp yapmayacağı yeni bölümde netleşecek.
Sokak serserileri tarafından kaçırılan Nefes adamları alt etmeyi başarırken, Tahir peşindeki polislerle yüz yüze gelmiştir. Vedat uyanıp Nefes'in kaçtığını öğrenince serumları söker atar. Nefes'in peşinden gidecek gücü olmayan Vedat, Fikret'i ikna etmek için bu defa acımasız bir yöntem deneyecektir. Tahir, Yiğit'in bıraktığı izlerin peşinde onlara adım adım yaklaşırken, Nefes oğlunun kucağına yığılır. Yiğit annesini kaybetme korkusuyla karşı karşıya gelmiştir.
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