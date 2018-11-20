Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm 2. fragmanında horon şov
Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yaklaşık 1 dakika süren Sen Anlat Karadeniz 31. bölüm 2 fragmanına Nefes ve Tahir’in düğün görüntüleri damga vurdu. Tahir, Nefes’in kendisine hazırladığı sürpriz karşısında duygu dolu anlar yaşadı. İşte, Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanları ve son gelişmelerin kısa bir özeti
İrem Helvacıoğlu, Ulaş Tuna Astepe, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu ve Öykü Gürman’ın başrollerinde yer aldığı Sen Anlat Karadeniz’in yeni bölüm 2. fragmanıyla önemli ipuçları geldi. Nefes ve Tahir’in düğün görüntülerinden oluşan fragmanda horon şov heyecanlandırdı. Vedat’ın oyunlarından bir tanesine daha son veren Tahir, Sen Anlat Karadeniz 31. bölümünde Nefes ve Yiğit ile gerçek bir aile olma yolunda yeni bir adım daha atacak. Gelinlikler içerisindeki haliyle Tahir’i adeta büyüleyen Nefes, horon gösterisiyle herkesi şaşırtacak.
YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Nefes Vedat'ı öldürmeye teşebbüsten tutuklanırken ilk kez yalnız olmadığının farkındadır. Arkasında kocaman bir aile olduğunu bilen Nefes, Vedat'ın özgürlüğüne karşılık boşanmasını istediğini duyunca ne yapacak? Vedat'ın isteğine boyun eğecek mi, yoksa özgürlüğü pahasına Tahir'i, ailesini mi tercih edecek? Vedat'ın, arkasından iş çevirdiğini öğrenen Fikret büyük bir sürpriz hazırlıyor. Fikret, Vedat'ın karşısına kimi çıkaracak? Vedat'ın ihanetinin cezası ne olacak? Vedat'ın planına karşı Tahir'in de bir planı vardır. Nefes'i kurtarmak için Tahir ne yapacak?
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