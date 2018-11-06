Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm 2. fragmanına öpüşme sahnesi damga vurdu
Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm 2. fragmanı izleyicilerle buluştu. Yiğit’in kurtarılma görüntülerinin ön plana çıkartıldığı ilk tanıtımdan kısa bir süre sonra paylaşılan Sen Anlat Karadeniz 29. bölüm 2. fragmanına Nefes ve Tahir’in öpüşme görüntüleri damga vurdu. Sen Anlat Karadeniz yeni bölümünden ilk görüntüler
Sen Anlat Karadeniz yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Dram yüklü sahnelerin ağırlıklı olduğu dizinin son bölümünde babası tarafından kaçırılan Yiğit, alevlerin arasında kalmıştı. İkinci sezonun açılışını kısa bir süre önce yapan Atv dizisi Sen Anlat Karadeniz, yarın akşam 29. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, yeni bölümde neler olacak?
YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN
Yiğit'i kurtaran Tahir baba olma sevincini yaşıyor. Ne pahasına olursa olsun Yiğit'i geri vermemeye kararlı olan Tahir, bunun için her şeyi yapmaya hazır. Tahir gözünü karartmış olacakları beklerken, Vedat'ın harekete geçmesine kim engel olacak? Saniye oğullarının başına bir şey geleceğinden endişelenirken kendi başındaki derdin farkında değildir. Saniye'nin karşısına çıkan Fikret, onu geçmişten gelen büyük günahıyla yüzleştiriyor. Saniye'nin büyük sırrı ne? Tahir ve Nefes Vedat'tan korkmadan yaşamaya kararlıdır. Onlar hiç tatmadıkları mutlulukları yaşayıp, aile olmanın tadını çıkarırken, Vedat hain planlarını gerçekleştirmek üzeredir. Vedat'ın Nefes'e dair elindeki büyük koz ne?
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