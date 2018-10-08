Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Vedat öldü mü?
Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm 2. fragmanı izleyicilerle buluştu. Çarşamba akşamları yayınlanan Sen Anlat Karadeniz’in 10 Ekim tarihli bölümüne dair ipuçları veren fragmana Tahir’in ‘Vedat’ı öldürdüm.’ Sözleri damga vurdu. Peki, Tahir ve Nefes aşkının önündeki en büyük engel Vedat gerçekten öldü mü? İşte, Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanları
Sen Anlat Karadeniz 25. bölüm fragmanları dizi takipçilerini hem heyecanlandırdı hem de meraklandırdı. Özellikle dizinin yayın tarihine kısa bir süre kala paylaşılan 2. fragmandaki sahneler kafalarda soru işareti bıraktı. Tahir ve Nefes’in diyalogundan oluşan Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanının son saniyelerinde ise kelepçe sahnesi öne çıktı.
SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Tahir'i öldürme planı sonuçsuz kalan Vedat, Kaleliler'in etrafında dönmeye devam ediyordu. İntikam almak için vakit kollayan Mustafa eceline gelen Vedat'a silah çekerek öldürmek istedi. Gece gözüne uyku girmeyen Mustafa, bir kez daha Vedat'ı öldürmeye niyetlense de Mithat Komiserin araya girmesiyle başarılı olamadı. Sabah tüm aileyi toplayıp onlara kahvaltı hazırlayan mutlu görünmeye çalışan Mustafa'nın aklında farklı düşünceler vardı ve son bölüm finalinde harekete geçti. Vedat'ı arayıp buluşma ayarlayan Mustafa Vedat'ı silah zoruyla bayıltıp bagaja koydu.
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