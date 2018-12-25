Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı... Berrak ölecek mi?
Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm 2. fragmanı dizinin yayın tarihine kısa bir süre kala paylaşıldı. 45 saniye uzunluğundaki Sen Anlat Karadeniz 36. bölüm 2. fragmanına Nefes’in tutuklandığı anlar damga vurdu. Peki, yeni bölümde neler olacak? Berrak ölecek mi? Nefes cezaevine mi girecek? İşte, yeni bölümden ilk görüntüler
Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölüm fragmanları izleyicilerle buluştu. İlk fragmanda Berrak’ın hali yürekleri ağza getirirken; ikinci fragmanda Asiye, Nefes, Mercan ve Nazar’ın demir parmaklıklar arkasındaki görüntüleri kafalarda soru işareti bıraktı. İşte, sürprizlerle dolu gelişmelerin sinyalini veren Sen Anlat Karadeniz 36. bölüm fragmanlar...
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Mercan, Vedat yerine Berrak'ı asmak üzereyken Tahir yetişir. Berrak'ı kurtaran Tahir, Nefes'in ondan gizli yaptıklarını öğrenince Nefes'ten hesap sorar. Vedat'ın elinde delil olmadığını düşünen kadınlar yıkılmayıp tüm güçleriyle işe sarılırken, Vedat harekete geçer. Kadınlar polisleri kapıda görünce ne yapacak? Tutuklu yargılanmalarına karar verilen Asiye, Nefes, Mercan, Nazar ve Berrak hapishaneye sevk edilirken hepsi kendini suçluyor. Bu savaşı gerçekten Vedat mı kazandı, yoksa her şey yeni mi başlıyor?
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