Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm 2. Fragmanı yayında: Vedat ölecek mi?
Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm 2. Fragmanı dizinin yayın tarihine kısa bir süre kala yayınlandı. Tahir’in demir parmaklıklar ardında görüldüğü Sen Anlat Karadeniz 39. Bölüm 2. Fragmanına Nefes’in veda mektubu damga vurdu. Peki, yeni bölüm neler yaşanacak? Tahir’in kurşunları Vedat’ı öldürmeye yetecek mi? İşte, Sen Anlat Karadeniz yeni bölümünden ilk görüntüler
Sen Anlat Karadeniz yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Çarşamba akşamları yayınlanan Sen Anlat Karadeniz’in bu akşam yayınlanacak olan 39. Bölümünde en çok merak edilen konu Vedat’ın durumu. Defalarca vicdanının sesini dinleyen Tahir, en sonunda Vedat’ı vurmuştu. Ölüm kalım mücadelesi veren Vedat’ın durumu bu akşamki bölümde belli olacak.
Tahir Vedat'ı vurur ve tutuklanır. Vedat ölümle pençeleşirken, Tahir geride bıraktıklarını düşünmektedir. Şimdi sevdalarına sahip çıkma sırası Nefes'tedir. Vedat'tan kurtulamayacağını anlayan Nefes, ailesi için kendini feda eder ve kayıplara karışır. Nefes ve Yiğit artık dış dünyanın tehlikeleriyle karşı karşıyadır. Nefes'in mektubunu alan Tahir hapishaneye nakledilirken kaçmayı başarır. Şimdi bir de kanun kaçağı olan Tahir, oğlunu ve sevdasını bulmadan dönmemeye kararlıdır.
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