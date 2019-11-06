Sen Anlat Karadeniz final bölümü ne zaman yayınlanacak?
Atv ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinin final bölümü için geri sayım devam ediyor. İrem Helvacıoğlu ile Ulaş Tuna Astepe’nin başrollerini paylaştığı Sen Anlat Karadeniz’in üçüncü sezonda final yapacağı ortaya çıkmıştı. Dizinin takipçileri bir süredir final bölümüne yönelik araştırma yapıyor. Peki, Sen Anlat Karadeniz final bölümü ne zaman yayınlanacak?
Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Sinan Tuzcu ve Öykü Gürman'ın yer aldığı Sen Anlat Karadeniz final kararı aldı.
Sen Anlat Karadeniz dizisi 13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlanacak 64. Bölümüyle macerasını tamamlayarak ekranlara veda edecek.
Üç sezondur devam eden Sen Anlat Karadeniz, geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir’in imkansızlıklara rağmen yeşeren aşkını anlatıyordu.
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