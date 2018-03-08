'Sen Anlat Karadeniz' dizisindeki hata olay oldu

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Osman Sınav'ın üstlendiği, geçmişte para karşılığı satıldığı adamdan kaçan, çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan bir kadının hikâyesini anlatan ‘Sen Anlat Karadeniz' isimli dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde ‘Yok artık’ dedirten bir çekim hatası yapıldı.

KİRLİ MONT BİR ANDA TERTEMİZ OLDU!

Dizinin dünkü bölümünde Tahir ile Nefes, Yiğit’i kurtarmak için ormana gidiyorlar. Ormanda çamurlara bulanan ikili, dizinin bir sonraki sahnesinde sanki hiç çamurlara girmemiş gibi tertemiz şekilde eve geliyor.

“HANGİ DETERJANI KULLANIYORSUNUZ?”

Dizideki bu sahneler kimsenin dikkatinden kaçmadı. Sosyal medyada pek çok kullanıcı “Hangi deterjanı kullanıyorsunuz?” diyerek çekim hatasını tiye aldı.