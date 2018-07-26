Sen Anlat Karadeniz dizisi ne zaman başlıyor?
Sen Anlat Karadeniz dizisinin ne zaman başlayacağı diziseverler tarafından araştırılan ve merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Duygusal ve gerilim dolu dakikaların yaşandığı Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni sezonunda neler yaşanacağı merak ediliyor. Peki, Sen Anlat Karadeniz dizisi ne zaman başlıyor?
Sen Anlat Karadeniz dizisinin sezon finali bölümünün ardından yeni sezon tarihi merak edilmeye başlandı. Dizinin takipçileri yeni sezonda neler yaşanacağını ve yeni sezonun ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, Sen Anlat Karadeniz dizisi ne zaman başlıyor?
SEN ANLAT KARADENİZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Sen Anlat Karadeniz, duygusal anların yaşandığı son bölümünün ardından sezon finali yapmıştı. Ekranlardaki ilk sezonunu yaşayan dizinin sezon finali yapmasının ardından izleyiciler, yeni sezonun ne zaman başlayacağını sorgulamaya başladı. Konuyla ilgili dizinin yapımcısı Osman Sınav'dan henüz bir açıklama gelmedi. Sevilen dizinin, dizi sezonunun açılacağı eylül ayı ortaları itibariyle izleyicilerin karşısına çıkması bekleniyor.
FİNALDE NELER YAŞANMIŞTI?
Karadeniz'e veda etme zamanı gelmiştir. Deli Tahir ruhundan, canından bağlı olduğu memleketine, Nefes ve Yiğit'le kalabilmek için hasret kalmaya razıdır. Nefes en başından beri bu fikre karşı çıksa da artık onun da yapabileceği bir şey kalmamıştır.
Ceylan ile Nefes'i kavuşturamayan yüreği buruk Tahir, Mustafa'nın, Vedat'ın oyunuyla hapse düştüğünü öğrendiğinde her şey arapsaçına döner. Bir yanda dağılma tehlikesiyle karşı karşıya olan, başsız kalmış Kaleliler diğer yandaysa Nefes ve Yiğit vardır. Tahir için tercih yapmak ölümden beterdir.
Bir yandan abisinin suçsuzluğunu ispatlamaya çalışırken diğer yandan kaçıp gittiğini düşündüğü Vedat, en tehlikeli haliyle yanı başındadır. Her şeyini kaybetmiş Vedat için tek bir savaş vardır; olanların suçlusu olarak gördüğü Tahir'in canını almak.
Deli Tahir ailesi ve sevdiği kadın arasında tercih yapabilecek midir? Tahir ve Nefes yanı başlarındaki Vedat tehlikesinden kurtulabilecekler midir? Yoksa Tahir ve Nefes'in sevda destanı, başladığı gibi Karadeniz'de mi son bulacaktır?
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