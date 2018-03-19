Sen Anlat Karadeniz 9. bölüm 2. fragmanında yeni oyuncu göründü

Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman'ın kadrosunda yer aldığı Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölümü için 2 fragman yayınlandı. Dram yüklü sahnelerin ağırlıklı olduğu Sen Anlat Karadeniz’in 9. bölüm fragmanlarıyla birlikte önemli ipuçları geldi. İlk fragmanda Mustafa ve Tahir arasındaki kriz dikkat çekerken; 2. fragmanda kadroya dahil olan yeni ismin rolü merak konusu oldu.

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

Sen Anlat Karadeniz’e sürpriz bir isim dahil oldu. Daha önce Kara Gül dizisinin kadrosunda yer alan İlayda Çevik, diziye katıldı. Karagül dizisinde babasının ölümüyle birlikte annesinin en büyük destekçisi Maya karakterine hayat veren İlayda Çevik, kocasından gördüğü şiddetten kaçan genç bir kadına hayat verecek.

SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nazar'ın onlara sıktığı mermi, Tahir'i yaralamasa da kalbinden vurdu. Nefes'in merminin önüne atlaması, bizim deli uşağı iyice çıldırttı. Bütün sülaleyi ayağa diker ve Mercan'ın intihar girişimiyle çalkalanan Karadeniz'in Nefes'e kucak açması için tedbirler aldı. Ama bu tedbirlerden bir tanesi, hem Tahir'in hem Nefes'in canını çok yaktı. Asiye var gücüyle Nefes'in ve Yiğit'in Karadeniz'e yerleşmesi için uğraşırken, Mustafa bir yandan kardeşine karşı duyduğu suçlulukla, bir yandan da yeni kurulan Sayar-Dağdeviren ittifakının sonuçlarıyla baş etmeye çalıştı. Tüm bu dertlerin arasında, Tahir'e vermek zorunda kaldığı bir söz, Mustafa'nın vicdan yükünü çok ama çok ağırlaştırdı. Vedat ise, bir yandan Kalelileri batırmak için uğraşırken, bir yandan ablası Mercan'ın intihara kalkışmasının öfkesiyle yanan Nazar'a gözünü dikti. Karısını ve oğlunu geri alabilmek için her fırsatı kullanmakta, Nefes'in üstüne tüm ağır silahlarıyla gitti. Finale ise Yiğit'in sözleri damga vurdu. Küçük çocuğun kendisini Vedat'a veren ismin Mustafa olduğunu söylemesi Tahir'i çıldırttı.