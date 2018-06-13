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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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13.06.2018 - 15:39, Son Güncelleme:

Sen Anlat Karadeniz 21.sezon finali ile ara verdi! Neler yaşandı?

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Sen Anlat Karadeniz 21.sezon finali ile ara verdi! Neler yaşandı?

Sen Anlat Karadeniz 21. sezon finali bölümünde Nefes ve Yiğit için elinden gelen her şeyi yapan Tahir, bu kez canını vermekten kaçınmamıştır. Nefes ve Tahir'in yeni ufuklara yol açabilmek için çıktığı yolculuk, bambaşka bir yere doğru gitmeye başlamıştır. Vedat'ın bazı şeylerden haberdar olması üzerine Sen Anlat Karadeniz 21. sezon finalinde istenmeyen olaylarla karşılaşılmıştır. Tahir'in Nefes ve Yiğit'i korumak için elinden gelen tek şey kendi canından feragat etmesi olacaktır. İşte, Sen Anlat Karadeniz 21. bölüm sezon finali hakkında detaylı bilgiler

Atv ekranlarında çarşamba akşamları yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisi bu akşam ekranlara gelen 21. bölümüyle birlikte sezon finali yaptı. İzleyicilerine her hafta dram dolu dakikalar yaşatan dizinin sezon finalinde, Deli Tahir ailesi ve sevdiği kadın arasında kaldı. Peki, Sen Anlat Karadeniz'in sezon finalinde başka neler oldu?

Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu ve Mehmet Ali Nuroğlu gibi isimlerin yer aldığı Sen Anlat Karadeniz dizisinin heyecanla beklenen sezon finali bölümü bu akşam yayınlandı. Diziseverlerin heyecanla yayınlanmasını beklediği sezon finalinde neler olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, Sen Anlat Karadeniz'in sezon finaline dair bilgiler...

SEN ANLAT KARADENİZ SEZON FİNALİ YAPTI

Geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkının anlatıldığı Sen Anlat Karadeniz 21. bölümüyle birlikte sezon finali yaptı. Dizinin sezon finalinde; Karadeniz'e veda etme zamanı gelmiştir. Deli Tahir ruhundan, canından bağlı olduğu memleketine, Nefes ve Yiğit'le kalabilmek için hasret kalmaya razıdır. Nefes en başından beri bu fikre karşı çıksa da artık onun da yapabileceği bir şey kalmamıştır.

Ceylan ile Nefes'i kavuşturamayan yüreği buruk Tahir, Mustafa'nın, Vedat'ın oyunuyla hapse düştüğünü öğrendiğinde her şey arapsaçına döner. Bir yanda dağılma tehlikesiyle karşı karşıya olan, başsız kalmış Kaleliler diğer yandaysa Nefes ve Yiğit vardır. Tahir için tercih yapmak ölümden beterdir.

Bir yandan abisinin suçsuzluğunu ispatlamaya çalışırken diğer yandan kaçıp gittiğini düşündüğü Vedat, en tehlikeli haliyle yanı başındadır. Her şeyini kaybetmiş Vedat için tek bir savaş vardır; olanların suçlusu olarak gördüğü Tahir'in canını almak. Deli Tahir ailesi ve sevdiği kadın arasında tercih yapabilecek midir? Tahir ve Nefes yanı başlarındaki Vedat tehlikesinden kurtulabilecekler midir? Yoksa Tahir ve Nefes'in sevda destanı, başladığı gibi Karadeniz'de mi son bulacaktır?

SEN ANLAT KARADENİZ SEZON FİNALİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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