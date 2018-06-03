Sen Anlat Karadeniz 20. yeni bölüm fragmanı: Rusya’ya mı kaçacaklar?
Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayın tarihine kısa bir süre kala paylaşılan Sen Anlat Karadeniz 20. bölüm fragmanına Tahir’in ‘Rusya’ya kaçacağız’ sözleri damga vurdu. Vedat'ın itiraf videosunu polise veren Tahir, tüm bu olaylardan sıyrılmak için Nefes ile birlikte Rusya’ya kaçmaya hazırlanıyor. İşte Sen Anlat Karadeniz 20. bölümünden ilk görüntüler!
Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanıyla çarpıcı ipuçları geldi. 6 Haziran Çarşamba tarihli yeni bölümde Tahir’in Vedat’a ait görüntüleri polise götürmesi Nefes’in tepkisine neden oluyor. Vedat’ın hapse girmesi ardından Nefes’in tutuklanacağını düşünen Tahir, Rusya’ya gitmeyi kafasına koyuyor. Öte yandan Vedat, Nazar'la nikah masasına oturuyor. Peki, yeni bölümde neler olacak? Tahir ve Nefes, Rusya’ya gitmeyi başaracak mı? Nazar, evlilik sorusuna ne yanıt verecek? İşte Sen Anlat Karadeniz 20. bölüm fragmanları ve kısa bir özet!
YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Tahir çocuklarla eve gelince, Kaleli Konağı şenlenir. Yiğit'e kavuşan Nefes onun mutluluğunu yaşarken, bir yandan da kızı olduğunu bilmediği Ceylan'la çok tatlı bir ilişki kurmaya başlar. Cümbür cemaat çaylığa gidince, tüm problemlerini unutur, güzel bir hafta sonu yaşarlar. Kaleliler için her şey iyiye gidiyor gibi görünmektedir. Ancak Deli Tahir'in, canını hiçe sayıp, çocuklarıyla Nefes'i kavuşturmasına engel olamayan Vedat, Mercan'ın da uyanmasıyla hiç olmadığı kadar köşeye sıkışmış, hiç olmadığı kadar tehlikelidir.
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