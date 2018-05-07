Sen Anlat Karadeniz 16. bölüm fragmanına Mercan'ın infazı damga vurdu
Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Tahir ve Nefes’in eğlenceli yastık savaşıyla başlayan Sen Anlat Karadeniz 16. bölüm fragmanına infaz sahnesi damga vurdu. Vedat’ın Mercan’ı infaz ettiği anlar kafalarda soru işareti bıraktı. Nefes ve Tahir’in elenmesi ardından gözü iyice kararan Vedat, bu kez Mercan’ı hedef alıyor. İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı ve detaylar!
Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanıyla birlikte önemli ipuçları geldi. Geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansızlıklarla mücadele etmek zorunda kalan aşkını anlatan Sen Anlat Karadeniz, 9 Mayıs Çarşamba akşamı 16. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölümde en çok merak edilen konu Mercan’ın akıbeti. Peki fragmanda Vedat tarafından infaz edildiği görülen Mercan, ölecek mi? Yeni bölümde başka neler yaşanacak? İşte Sen Anlat Karadeniz 16. bölümünden ilk görüntüler!
SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN!
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Tahir, Yiğit için evlenme kararını bi kere almıştır; ok da yaydan çıkmıştır Ona karşı olan tüm sesleri bastırır, hedefe kitlendi. O ses Nefes'in sesi olsa bile. Zaten yaylada söylediği "Vedat'ın artığıyla evlenecek misin?" sözünden dolayı Nefes'e çok kızgındı. Nefes'in söylediği hiçbir şeyi dinlemedi, evleneceklerini herkese açıkladı, ailesinin de, Nefes'in de karşısında dağ gibi durdu.
Nefes için ise evlilik keskin bıçaktı. Evlenseler de evlenmeseler de yanacaklardı. Büyük çelişkisinin içinde çırpınırken, hayatının herkesten sakladığı en büyük acısı, onu uykularında yakalamaya başladı. Nefes'in evleneceği haberini alıp öfkeden çıldıran Vedat, bu evliliği engellemek için hazırladığı planını devreye soktu. Tahir ise Vedat'ı engellemeye çalışırken, geçmişte Vedat'ın canını bağışlamasına sebep olan sırrın iziyle karşılaştı.
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