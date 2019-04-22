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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.04.2019 - 09:46, Son Güncelleme:

Sema Çelebi kimdir? Sema Çelebi'nin bilinmeyenleri

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Sema Çelebi kimdir? Sema Çelebi'nin bilinmeyenleri

Jüriliğini üstlendiği programlarla tanınan Sema Çelebi, konuk olarak katıldığı programlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Sert yorumlarıyla bilinen Sema Çelebi, ünlü isimlerle girdiği polemiklerle dikkat çekmişti. Peki, Sema Çelebi kimdir?

Sema Çelebi, 23 şubat 1955 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. . Anne babası Sema Çelebi 16 yaşındayken boşandı. Ankara TED Koleji’ni bitirdikten sonra (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) ODTÜ’de İş Yönetimi okudu.

Üniversitedeyken Sema Çelebi 20 yaşında kendisinden 20 yaş büyük Atilla Çelebi ile tanışıp 1975 yılında nikah masasına oturdu. Evlendikten bir yıl sonra bir oğlu oldu. Uzun süredir beraber olan ikilinin evliliği 22 yıl sürdü.

Türk Hava Yolarında müdür olarak çalışan eşinin işi dolayısıyla dokuz yıl Paris’te, üç yıl Singapur’da yaşadı. Bir yandan da işi büyütüp toptan tekstil işi yapıyordu. Paris’te kaldığı yıllarda çok iyi Fransızca öğrendi.

2007 yılında ünlü isimlerin yarıştığı Buzda Dans yarışmasının jüri üyeliğini üstlendi.

Sema Çelebi, Nisan 2013 tarihinde başlayıp Show TV’de yayınlanan “Ben Burdan Atlarım” yarışmacıları arasında oldu. Yapımcılığını Med Yapım'ın yaptığı 12 Nisan 2013'de ilk bölümü Show TV'den canlı olarak yayınlan yarışmada yarışmacılar Sema Çelebi, Asena Onur Çakmak, Bayhan Gürhan, Gökhan Taşkın, Atilla Taş, Leyla Bilginel, Neslihan Önder, Nur Gümüşdoğrayan, Önder Bekensir, Günay Musayeva, Semih Yuvakuran, Semiha Yankı, Serkan Tanırgan, Şener Üşümezsoy, Timur Kunt, Tony Hill, Tuğba Özay, Verda Penso olmuştur. Birinciliği Önder Bekensir almıştır.

Filmleri ve Dizileri :
2007 - Kaptan (TV Dizisi)
1990 - Yuva (Anne Ayşe) (TV Dizisi)
1987 - Kuruluş / Osmancık (Malhun Hatun ) (TV Dizisi)

 

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