Sema Çelebi kimdir? Sema Çelebi'nin bilinmeyenleri
Jüriliğini üstlendiği programlarla tanınan Sema Çelebi, konuk olarak katıldığı programlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Sert yorumlarıyla bilinen Sema Çelebi, ünlü isimlerle girdiği polemiklerle dikkat çekmişti. Peki, Sema Çelebi kimdir?
Sema Çelebi, 23 şubat 1955 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. . Anne babası Sema Çelebi 16 yaşındayken boşandı. Ankara TED Koleji’ni bitirdikten sonra (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) ODTÜ’de İş Yönetimi okudu.
Üniversitedeyken Sema Çelebi 20 yaşında kendisinden 20 yaş büyük Atilla Çelebi ile tanışıp 1975 yılında nikah masasına oturdu. Evlendikten bir yıl sonra bir oğlu oldu. Uzun süredir beraber olan ikilinin evliliği 22 yıl sürdü.
Türk Hava Yolarında müdür olarak çalışan eşinin işi dolayısıyla dokuz yıl Paris’te, üç yıl Singapur’da yaşadı. Bir yandan da işi büyütüp toptan tekstil işi yapıyordu. Paris’te kaldığı yıllarda çok iyi Fransızca öğrendi.
2007 yılında ünlü isimlerin yarıştığı Buzda Dans yarışmasının jüri üyeliğini üstlendi.
Sema Çelebi, Nisan 2013 tarihinde başlayıp Show TV’de yayınlanan “Ben Burdan Atlarım” yarışmacıları arasında oldu. Yapımcılığını Med Yapım'ın yaptığı 12 Nisan 2013'de ilk bölümü Show TV'den canlı olarak yayınlan yarışmada yarışmacılar Sema Çelebi, Asena Onur Çakmak, Bayhan Gürhan, Gökhan Taşkın, Atilla Taş, Leyla Bilginel, Neslihan Önder, Nur Gümüşdoğrayan, Önder Bekensir, Günay Musayeva, Semih Yuvakuran, Semiha Yankı, Serkan Tanırgan, Şener Üşümezsoy, Timur Kunt, Tony Hill, Tuğba Özay, Verda Penso olmuştur. Birinciliği Önder Bekensir almıştır.
Filmleri ve Dizileri :
2007 - Kaptan (TV Dizisi)
1990 - Yuva (Anne Ayşe) (TV Dizisi)
1987 - Kuruluş / Osmancık (Malhun Hatun ) (TV Dizisi)
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