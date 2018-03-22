Sema Aydemir kimdir? Survivor Sema kaç yaşında ve nereli?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Televizyon
22.03.2018 - 16:14, Son Güncelleme:

Sema Aydemir kimdir? Survivor Sema kaç yaşında ve nereli?

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Sema Aydemir kimdir? Survivor Sema kaç yaşında ve nereli?

Survivor ünlüler takımındaki performansıyla birlikte dikkatleri üzerine çeken Sema Aydemir'in kim olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu sezon All Star konseptiyle yayınlanan Survivor 2018'in en iddialı ve hırslı isimlerinden biri olan Sema Aydemir kim olduğu yarışmanın sıkı takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki Sema Aydemir kimdir? Survivor Sema Aydemir kaç yaşında ve nereli?

Geçmiş yıllarda katıldığı Survivor'da hırsıyla ve mücadele azmiyle tanınan Sema Aydemir, bu yıl Survivor All Star takımında yarışıyor. Survivor Sema, daha önce yer aldığı yarışmaya yeniden katılarak yarım kalan hedefini tamamlamaya çalışacak. İşte Survivor ünlüler takımının iddialı ve hırslı yarışmacısı Sema Aydemir hakkında merak edilen her şey...

SEMA AYDEMİR KİMDİR?

Sema Aydemir 1985 yılında Bursa'da dünyaya gelmiştir. 400 metre engelli yarışlarıyla tanınan kısa mesafeci bir atlet olan Sema Aydemir, geçmişte katıldığı heptatlon yarışları ile de hatırlanmaktadır. Atletizmdeki başarısıyla Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda temsil etmiş ve adından söz ettirmiş bir sporcu olan Sema Aydemir, Londra 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 4x400m bayrak yarışında ülkemizi temsil etmiştir.

400m engelli kategorisinde en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56.62sn'lik derecesiyle elde etti. Kendisi gibi atletizm camiasından olan Olimpiyat Üçüncüsü Milli Atlet Eşref Apak ile evlenen ve bu evliliğinden bir çocuğu olan Sema Aydemir, 2016 yılında eşinden boşandı.

2017 Survivor'ın ünlüler kadrosunda da yer alan Sema Aydemir, Survivor 2018 All Star yarışmasında Ünlüler takımının iddialı yarışmacıları arasında yer alıyor. Survivor 2018'de şu ana kadar 34 oyunda yer alan başarılı yarışmacı puan tablosunda ise 65 puanla 4. sırada yer alıyor.

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