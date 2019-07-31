Seksenler yeniden mi çekilecek?
Seksenler dizisinin yapımcısı Birol Güven'in yaptığı açıklamalar, diziyi yakından takip eden izleyicileri heyecanlandırdı. Seksenler dizisinin yeniden çekilme ihtimalini gündeme getiren Birol Güven, dizinin bölüm süresi hakkında bazı bilgiler verdi. Peki, Seksenler yeniden mi çekilecek? İşte, Birol Güven'in o açıklamaları
Bir televizyon kanalında yayına katılan Birol Güven, kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi. Güven Seksenler dizisi için şu ifadeleri kullandı;
"Tam netleşmedi şu anda bazı detaylar var ama Seksenler dizisi günlük olacak. Her gün yayınlanacak ve eskisinden daha güzel olacak. Geç Seksenler yapacağız. Hayat devam ediyor. 86-87 ve 90'lara doğru yolculuk ve daha renkli yıllar olacak. Türkiye serbest piyasa ekonomisine geçmiş, parlementer demokrasi yükseliyor, seçimler oluyor ve siyasi tarafı var. Ama biz tabi hep gündelik hayatta bir mahalledeki yansımalarını göreceğiz onun, yani küçük sıradan insanlar nasıl yaşıyorsa o şekilde. Yine her zamanki gibi çok büyük şeyler olmayacak. Çünkü bizlerin hayatında çok büyük şeyler olmaz. Hayat rutindir, aynı şeyler olmaya devam eder.
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