Sefirin Kızı 3. bölüm fragmanında Sancar isyan etti! İşte, 2. son bölüm özeti!
Sefirin Kızı 3. yeni bölüm fragmanında Sancar ile Nare nezarete düşmüşlerdir. Nezarette Sancar'la ters muhabbetler içine giren Sefirin Kızı Nare, kızı için ciddi bir mücadele içine girmiştir. Sancar'ın ise eli boş olmayacaktır. İşte, Sefirin Kızı 3. yeni bölüm fragmanı hakkında detaylı bilgiler ve son bölümden bazı detaylar
Sefirin Kızı 3. yeni bölüm fragmanında kızını korumak için her şeyi yapabileceğini gözler önüne seren Sancar, kendisini savunmak için her şeyi yapacağını vurgulamıştır. Sefirin Kızı son bölüm sonrası yeni bölüm fragmanında ekrana gelen görüntülerde, olayın sonu Montenegro'ya kadar gidecektir. İşte, Sefirin Kızı 3. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm hakkında detaylı bilgiler
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Nare kızı için çıktığı uçurumdan yine kızı için iner. İnerken, nişan yüzükleri olan deniz kabuğunu ve senelerdir sakladığı kırmızı kuşağı Sancar’ın ayaklarının dibine bırakır. Nare’nin destanla da, Sancar’la da işi bitmiştir.
Öldürdüğünü sandığı adamın yaşadığını ve hapse girmeyeceğini öğrenen Nare’nin artık tek amacı vardır. Kızını Sancar’dan geri alacak ve Sefirin kızıyla Yarıcının oğluna cehennem olan bu toprakları, kızına memleket yapacaktır.
Ama elbette Sancar kızını vermez, Nare meleğini göremez bile. Artık ne destan vardır ne yalan; yaman bir savaştır davulları vurulan.
Ne var ki, onlara kör noktalarından saldıracaktır asıl düşman.
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