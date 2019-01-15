Yemekteyiz Sefer Onursal kimdir kaç yaşında?
Sefer Onursal, Yemekteyiz'e katılmasının ardından izleyicilerin araştırdığı isim olmaya başladı. Enteresan yorumları ile yemek masasında gergin bir ortam yaşatan Sefer Onursal kimdir? İşte, Sefer Onursal hakkında bazı bilgiler
İstanbul Teknik Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği mezunudur. Otelcilik yapan Sefer Onursal, Profesyonel restoran ve otel yöneticisidir. Restoran müdürlüğü diplomasını Amerika'da alan Onursal, kendisinin Fast Food alanında uzman olduğunu ifade etmektedir.
Türkiye'nin ilk franchising fast food menajerlerinden birisi olduğunu söyleyen Sefer Onursal, mutfak ve salon koordinasyonu olarak dünya şampiyonluğu olduğunu ifade etmektedir. Dünyanın en iyi müdürü seçildiğini aktarmaktadır.
En büyük hobisinin yemek yapmak olduğunu söylemektedir. Sefer Onursal 53 yaşındadır.
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