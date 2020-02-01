Savaşçı'nın 91. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

Pazar akşamları FOX TV'de ekranlara gelen Savaşçı bu hafta 91. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Savaşçı'nın yeni bölümünde Markus'u yakalamaya kararlı olan Kopuz Albay yeni planlar yapacak. İşte, Savaşçı'nın 91. bölüm özeti...

Savaşçı'nın bu haftaki yeni bölümünde;

Türkmen köyüne saldıran teröristlere, yardım ve yataklık eden güvenlik şirketi elemanları, Kopuz Albay ve Kılıç Timi tarafından ele geçirilmiştir. Yaşanan büyük gerilime rağmen, Kopuz Albay’ın suçluları bırakmaya hiç niyeti yoktur...

Markus’u yakalamaya kararlı olan Kopuz Albay, yaptığı plan doğrultusunda Çiğdem Teğmen’i ve Seyfi’yi harekete geçirir. Bu arada Markus da boş durmaz, yeni hamlesi için hazırlıklara başlar. Ancak Markus’un peşinde olan Çiğdem Teğmen’in bir ayrıntıyı fark etmesi olayların seyrini değiştirir. Markus amacına ulaşmak için harekete geçerken, Kopuz Albay da Çiğdem’den aldığı istihbaratla Kılıç Timi’ni acil operasyona çıkarır... Fakat Kılıç Timi zamana karşı yarışırken Markus’u durdurmak kolay olmayacaktır...