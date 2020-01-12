Şavaşçı neden yok? Savaşçı yeni bölüm ne zaman?

Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Müjde Uzman ve Gaye Turgut Evin gibi isimlerin yer aldığı Savaşçı'nın 89. bölümünü bekleyenler, yayın akışında yer alan başka bir programın ekranlara gelmesi dolayısıyla internette araştırma yapmaya başladı. İzleyenlerin merakı sürerken Savaşçı dizinin yılbaşı tatili dolayısıyla ekran macerasına ara verdiği tahmin ediliyor.

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Savaşçı'nın 89. bölümü 19 Ocak Pazar akşamı ekranlara gelecek. İşte, Savaşçı'nın yeni bölüm fragmanı...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kopuz Albay, Bozok Yüzbaşı ve Bozkurt Yüzbaşı, Markus’u ele geçirmek için çıktıkları gizli görevde, ölümle karşı karşıya gelmişlerdir. Üçü de Markus ve adamlarını bertaraf edip, Markus’u almaya çalışırken, gelişen beklenmedik durumlar, onları büyük bir tuzağın ortasına çeker. Bu arada karargah da alarma geçer. Kutalmış Paşa, Kopuz Albay ve Yörük Haydar’la ilgili gelen kötü haberle, çılgına döner ve Kılıç Timi’ni hemen harekete geçirir. Yüzbaşı Kağan, Kopuz Albay ve Yörük’ü kurtarmak için tek başına bir savaş başlatırken, Kılıç Timi de ona yardım etmek için acele etmek zorundadır.