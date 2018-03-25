Savaşçı 37. yeni bölüm fragmanında Kopuz Albay kendisini savunacak mı?
Savaşçı 37. yeni bölüm fragmanı son bölümde yaşanan olayların ardından izleyicilerin merakla araştırdığı görüntüleri içeriyor. Kağan Bozok, Haydar Bozkurt, Bayram Bayat ve diğer askerlerin şehit olmasının tek sorumlusu olarak Kopuz Albay'ın hedef gösterilmesi, askerlerin de algısını değiştirimiştir. Savaşçı 37. yeni bölüm fragmanında Kopuz Albay, kendisini savunmak yerine operasyona kaldığı yerden devam etmiştir. İşte, Savaşçı son bölümü sonrası 37. yeni bölüm fragmanı hakkında detaylı bilgiler
Savaşçı 37. yeni bölüm fragmanı son bölüm sonrası Bozok ve Bozkurt yüzbaşı başta olmak üzere diğer askerlerin izinin sürülmesiyle geçecek. Şehit olduğuna dair bazı bilgilerin çıktığı askerler için sessiz kalan Kopuz Albay, bildiği yolda ilerlemeye devam etmektedir. Savaşçı 37. yeni bölüm fragmanında bu durum, beraberinde birçok sıkıntıyı da getirecektir. İşte, Savaşçı 37. yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler
Evlatlarının şehit haberini vererek, hayatının en zor görevini yerine getiren Kopuz Albay şimdi daha büyük bir sınavla karşı karşıyadır. Kılıç Timi’nin öfkesi dinecek gibi değildir ve Albay, Serdar’ın beklenmeyen tepkisi karşısında soğukkanlılığını korumaya çalışır. Yüzbaşı Kağan, Yüzbaşı Haydar ve Astsubay Bayram’ın şehit oluşunu kabullenemeyen Serdar geri dönülmez bir yola girmek üzeredir. Selver ve Yıldız onu durdurmaya çalışsa da Serdar aklına koyduğunu yapacaktır.
Bu arada Kuzgun ve Cortes bir yandan şehit haberlerinin keyfini çıkarırken diğer yandan da provokasyon çalışmalarına hız verirler. Fakat işler sandıkları kadar kolay ilerlemez. Çünkü Albay Kopuz ve General’in yaptığı büyük plan çoktan devreye girmiştir. Hiç beklemedikleri bir hamleyle karşı karşıya kalan Kuzgun ve Cortes için şimdi sonun başlangıcıdır artık.
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