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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriTelevizyon Savaşçı 37. yeni bölüm fragmanında Kopuz Albay kendisini savunacak mı?
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Televizyon
25.03.2018 - 15:53, Son Güncelleme:

Savaşçı 37. yeni bölüm fragmanında Kopuz Albay kendisini savunacak mı?

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Savaşçı 37. yeni bölüm fragmanında Kopuz Albay kendisini savunacak mı?

Savaşçı 37. yeni bölüm fragmanı son bölümde yaşanan olayların ardından izleyicilerin merakla araştırdığı görüntüleri içeriyor. Kağan Bozok, Haydar Bozkurt, Bayram Bayat ve diğer askerlerin şehit olmasının tek sorumlusu olarak Kopuz Albay'ın hedef gösterilmesi, askerlerin de algısını değiştirimiştir. Savaşçı 37. yeni bölüm fragmanında Kopuz Albay, kendisini savunmak yerine operasyona kaldığı yerden devam etmiştir. İşte, Savaşçı son bölümü sonrası 37. yeni bölüm fragmanı hakkında detaylı bilgiler

Savaşçı 37. yeni bölüm fragmanı son bölüm sonrası Bozok ve Bozkurt yüzbaşı başta olmak üzere diğer askerlerin izinin sürülmesiyle geçecek. Şehit olduğuna dair bazı bilgilerin çıktığı askerler için sessiz kalan Kopuz Albay, bildiği yolda ilerlemeye devam etmektedir. Savaşçı 37. yeni bölüm fragmanında bu durum, beraberinde birçok sıkıntıyı da getirecektir. İşte, Savaşçı 37. yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler

Evlatlarının şehit haberini vererek, hayatının en zor görevini yerine getiren Kopuz Albay şimdi daha büyük bir sınavla karşı karşıyadır. Kılıç Timi’nin öfkesi dinecek gibi değildir ve Albay, Serdar’ın beklenmeyen tepkisi karşısında soğukkanlılığını korumaya çalışır. Yüzbaşı Kağan, Yüzbaşı Haydar ve Astsubay Bayram’ın şehit oluşunu kabullenemeyen Serdar geri dönülmez bir yola girmek üzeredir. Selver ve Yıldız onu durdurmaya çalışsa da Serdar aklına koyduğunu yapacaktır.

Bu arada Kuzgun ve Cortes bir yandan şehit haberlerinin keyfini çıkarırken diğer yandan da provokasyon çalışmalarına hız verirler. Fakat işler sandıkları kadar kolay ilerlemez. Çünkü Albay Kopuz ve General’in yaptığı büyük plan çoktan devreye girmiştir. Hiç beklemedikleri bir hamleyle karşı karşıya kalan Kuzgun ve Cortes için şimdi sonun başlangıcıdır artık.

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