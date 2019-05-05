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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.05.2019 - 11:56, Son Güncelleme:

Sahur sohbeti

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Sahur sohbeti

Kanal D’da Ramazan ayı boyunca sahur saatinde “M.Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti” adlı program ekrana gelecek. Bu gece başlayacak programı hazırlayıp sunan Çıtlak “Ramazan bize ibadet ve ahlakı kazandırmak için gelir” diyor.

Ramazan ayı boyunca sahur vaktinde ekranda olacaksınız. Bizlere ramazan ayının öneminden bahseder misiniz?
- Ramazan ayının en önemli konusu, insanda olması gereken ahlaktır. Ahlak Allah’a yönelik olduğunda ibadet, insanlara yönelik olduğunda da insani güzellikleri barındırır. Ramazan bize bu ibadet ve ahlakı kazandırmak için gelir. Eğer bizler ramazana müsaade edersek bizi güzelleştirip bayram ettirerek gider. Bizler ramazanı kendimize benzetirsek adetler ve alelade işler arasında bu kıymetli zaman dilimi değerini kaybedebilir.
◊ Oruç sadece yemek-içmekle alakalı değil. Oruç neleri kapsar?
- Oruç insanın diğer canlılardan farklı olduğunu gösteren en önemli ibadetlerdendir. İnsan oruçla sadece yemek içmek ve bazı zevkleri tatmin etmekle yaşayan bir canlı olmadığını fark eder, kendisindeki insani fıtratı ortaya koyma çabası gösterir. Oruç Allah ve Kuran’la meşgul olabilmek için başka alışkanlıkları bir kenara bırakmaktır.
HER TÜRLÜ KÖTÜ SIFATTAN
UZAKLAŞIYORUZ
◊ Ramazan ayı, aynı zamanda zekat ayı... Zekatın öneminden de bahseder misiniz?
- Ramazanda çok zekat verilmeye çalışılsa da aslında zekat her kişinin durumuna ve kazancına göre farklı zamanlarda yapılması gereken bir ibadettir. Sadece ramazanda bir şeyler vermek, zekat sadakaları bu ayda dağıtmak hem zekatın ruhuna hem de fakir fukaranın dermanına uygun bir hareket değildir.
◊ Ramazan ayı için izleyicilere ne gibi tavsiyelerde bulunabilirsiniz?
- Dedikodu, gıybet, kin, nefret gibi bizi insanlıktan uzaklaştıran her türlü kötü sıfattan uzak olacağımız bir aya giriyoruz. Samimi bir ibadet günlüğümüz olmalı ve bu ibadetleri Hz. Muhammed’in öğrettiği şekliyle yapmalıyız. O zaman ramazanın Kuran ve ahlak mevsimi olduğunu daha iyi anlarız.
◊ Sadık bir izleyici kitleniz var...
- İnsanlarımız bize muhabbet ediyorlarsa bunun sebebi inançlarını öğrenmeye duydukları sevgi ve istektir. Mevlam beni ve kıymetli izleyicilerimi yanlış, sahte ve yalan olan sevgilerden muhafaza eylesin.

 

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