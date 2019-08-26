Sahte Kabadayı filminin oyuncuları kimler? Sahte Kabadayı ne zaman çekildi?
Yeşilçam'ın unutulmaz klasiklerinden olan Sahte Kabadayı filmi, televizyonda bir kez daha izleyici karşısına çıkıyor. Usta sanatçı Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Sahte Kabadayı filminde, Kemal'in babasının ölmesi üzerine İstanbul'a gelmesi ve yanlışlıklar zinciriyle başına gelenler ele alınıyor. Peki, Sahte Kabadayı ne zaman çekildi? Sahte Kabadayı filmi oyuncuları kimler?
Natuk Baytan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Suavi Sualp'ın senaristliğini yaptığı Türk Sinamasının efsane filmi Sahte Kabadayı izleyenlere eğlenceli anlar yaşatacak. 1976 yılında çekilen filmin oyuncu kadrosu ve konusu internette merak konusu oldu. İşte, sahte kabadayı filmi hakkında merak edilenler.
SAHTE KABADAYI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Sahte Kabadayı filminin oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Kazım Kartal, Yavuz Selekman, Mümtaz Ener, Hasan Ceylan, Ekrem Gökkaya, Hakkı Kıvanç, İbrahim Kurt, Baki Tamer, Yüksel Gözen, Ata Saka, Kenan Karagöz, Ferhat Ünal gibi isimler yer alıyor.
SAHTE KABADAYI FİLMİNİN KONUSU NE?
Kemal,İzmit' babasından habersiz pişmaniye satmaktadır.Saf ve gözü fazla gözü açık olmayan Kemal aynı zamanda herkese kafa tutmaktadır.Babasının Muhtar tarafından öldürülmesi üzere babasının mirası bölünür.Babanın sağ kolu olan Avukat Kemal'e ulaşarak durumu anlatır ve onu İstanbul'a çağırır.Avukat sayesinde babasının mirasını geri almak için İstanbul'un en namlı kabadayılarının mekanlarını ziyaret eder ve nam salmaya başlar.Muhtar her seferinde Kemal'i tuzağa düşürmek ister. Planlar kurar Kemal her seferinde şapşallığı yüzünden her sefer planlarından kurtulmayı başarır ve en sonunda babasının intikamı alır.
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