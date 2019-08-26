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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
26.08.2019 - 19:20, Son Güncelleme:

Sahte Kabadayı filminin oyuncuları kimler? Sahte Kabadayı ne zaman çekildi?

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Sahte Kabadayı filminin oyuncuları kimler? Sahte Kabadayı ne zaman çekildi?

Yeşilçam'ın unutulmaz klasiklerinden olan Sahte Kabadayı filmi, televizyonda bir kez daha izleyici karşısına çıkıyor. Usta sanatçı Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Sahte Kabadayı filminde, Kemal'in babasının ölmesi üzerine İstanbul'a gelmesi ve yanlışlıklar zinciriyle başına gelenler ele alınıyor. Peki, Sahte Kabadayı ne zaman çekildi? Sahte Kabadayı filmi oyuncuları kimler?

Natuk Baytan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Suavi Sualp'ın senaristliğini yaptığı Türk Sinamasının efsane filmi Sahte Kabadayı izleyenlere eğlenceli anlar yaşatacak. 1976 yılında çekilen filmin oyuncu kadrosu ve konusu internette merak konusu oldu. İşte, sahte kabadayı filmi hakkında merak edilenler.

SAHTE KABADAYI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Sahte Kabadayı filminin oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Kazım Kartal, Yavuz Selekman, Mümtaz Ener, Hasan Ceylan, Ekrem Gökkaya, Hakkı Kıvanç, İbrahim Kurt, Baki Tamer, Yüksel Gözen, Ata Saka, Kenan Karagöz, Ferhat Ünal gibi isimler yer alıyor.

SAHTE KABADAYI FİLMİNİN KONUSU NE?

Kemal,İzmit' babasından habersiz pişmaniye satmaktadır.Saf ve gözü fazla gözü açık olmayan Kemal aynı zamanda herkese kafa tutmaktadır.Babasının Muhtar tarafından öldürülmesi üzere babasının mirası bölünür.Babanın sağ kolu olan Avukat Kemal'e ulaşarak durumu anlatır ve onu İstanbul'a çağırır.Avukat sayesinde babasının mirasını geri almak için İstanbul'un en namlı kabadayılarının mekanlarını ziyaret eder ve nam salmaya başlar.Muhtar her seferinde Kemal'i tuzağa düşürmek ister. Planlar kurar Kemal her seferinde şapşallığı yüzünden her sefer planlarından kurtulmayı başarır ve en sonunda babasının intikamı alır.

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