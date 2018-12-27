Şahin Tepesi dizisinin final bölümünde neler yaşanacak? İşte final fragmanı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriŞahin Tepesi dizisinin final bölümünde neler yaşanacak? İşte final fragmanı
GeriTelevizyon Şahin Tepesi dizisinin final bölümünde neler yaşanacak? İşte final fragmanı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
27.12.2018 - 18:21, Son Güncelleme:

Şahin Tepesi dizisinin final bölümünde neler yaşanacak? İşte final fragmanı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şahin Tepesi dizisinin final bölümünde neler yaşanacak? İşte final fragmanı

Şahin Tepesi dizisi yayınlanan final bölümü fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Mete'nin Tuna'ya rağmen attığı büyük adım köşkteki bütün dengeleri değiştirir. İşte, Şahin Tepesi dizisinin yeni bölüm fragmanı.

Şahin Tepesi dizisi yayınlanan final bölümü fragmanıyla izleyicilerine heyecan seviyesi yüksek dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan final bölümünde Deniz ve Mete'nin ilişkisinden çok Tuna'nın bu birlikteliğe karşı çıkmadığını gören Demir ve Efe bir şekilde buna ikna olurken Ceylan'ın ablasına olan tutumu diğerlerinden farklı olur. İşte, Şahin Tepesi dizisinin yeni bölüm fragmanı.

FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Mete'nin Tuna'ya rağmen attığı büyük adım köşkteki bütün dengeleri değiştirir. Deniz ve Mete'nin ilişkisinden çok Tuna'nın bu birlikteliğe karşı çıkmadığını gören Demir ve Efe bir şekilde buna ikna olurken Ceylan'ın ablasına olan tutumu diğerlerinden farklı olur. Deniz'in çaresizliği ve teslimiyeti Tuna'yı farklı arayışların içine sürükler. Bütün bunların karşısında bir de Demir'in boşanma kararından vazgeçmeyişi Tuna'yı çılgına çevirir. Tuna için bunun tek sorumlusu Melek'tir. Şirkette düzenlenen yeni yıl partisi ve sonrasında yaşanacak güzel anlar Efe ve Verda için aşka teslimiyet olacaktır. Ailelerinin yaşadığı kaoslara ve sıkıntılara rağmen duygularının peşinden giden iki sevgili için zaman artık aşkın zamanıdır. Deniz'in Mete ile birlikteliğini bir türlü kabullenemeyen Cem'in bu olayı çözüme kavuşturup Deniz'i kurtarma çabası onun cinayetle ilgili gerçekleri öğrenmesine sebep olur. Mete'nin durmak bilmeyen tehditleri ile karşı karşıya gelen Tuna bu duruma son vermek için harekete geçerken Cem'den habersizdir. Tuna, Mete'ye karşı hazırladığı korkunç tuzakla Efe ve Verda'yı büyük bir tehlikenin eşiğine getirirken sonrasında yaşanacaklar gizli saklı olan her şeyin su yüzüne çıkmasına sebep olacaktır.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Onu tanıdınız mı?

'İkisi de bana mesaj attı'

Karar çıktı! Nur Yerlitaş'tan ilk açıklama geldi

‘Bu adam da ölsün, kamyon altında kalsın’ demek yanlış