Şahin Tepesi 3. bölüm fragmanı yayınlandı
Şahin Tepesi dizisinin yeni bölüm fragmanı kısa sürede izleyicilerle paylaşıldı. Atv’nin yeni dizisi Şahin Tepesi’nin yayınlanan son bölümünde Deniz, annesinin baskısına dayanmakta zorlanırken, büyük bir sürprizle karşı karşıya kalmıştı. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, Şahin Tepesi 3. bölüm fragmanı
Şahin Tepesi 30 Kasım Cuma günü 2. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Cem’in hırsızlıktan tutuklandığı, Ezgi’nin intihara kalkıştığı Şahin Tepesi’nin son bölüm finaline ise Deniz’e yapılan tehdit damga vurdu. Şahin Tepesi yeni bölüm fragmanında Mete’nin elindeki görüntülerle sarsılan Melek’in bir kez daha itiraf noktasına geldiği görülüyor. Öte yandan her şeye rağmen kimseden bir yardım istemeyen Melek’e gizlice bir yardım geliyor ancak bu isim Tuna tarafından ortaya çıkarılıyor.
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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Melek'in, yıllar önce terk etmek zorunda kaldığı baba evine dönmeye karar vermesi Tuna ile arasındaki güç savaşının başlangıcı oldu. Tuna hem kocası Demir'in eski aşkının yakınlarında olmasından hem de Melek'in, babasının ölümünün ardındaki sırrı öğrenmesinden korkmaktadır. Verda ve Cem de annelerinin bu kararına karşı çıksalar da sonunda uymak zorunda kalırlar. Efe'nin ihaneti Ezgi'nin çılgınca bir karar almasına neden olurken, Verda ile karşılaşması ileride yangına dönüşecek aşkın ilk ateşini yakar. Tuna, Melek'i geri göndermek için elinden geleni ardına koymayacaktır. Borç batağındaki Melek'i maddi yönden köşeye sıkıştırmak için ilk hamlesini yaptığında, Cem'in büyük hatası O'na büyük bir fırsat daha verir. Sakladığı sırrın yükünü taşımaktan yorulan Deniz, annesinin baskısına dayanmakta zorlanırken, büyük bir sürprizle karşı karşıya kalır.
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