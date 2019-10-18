Şahin Kendirci kimdir, kaç yaşında?
O Ses Türkiye ve Yetenek Sizsiniz yarışmalarıyla adını duyuran Şahin Kendirci, oyunculuk performansıyla da kendisini kanıtladı. Müslüm filminin çocuk oyuncusu Şahin Kendirci, ‘Adana’ya gidelim’ türküsü ile adından söz ettirdi. Peki, Şahin Kendirci kimdir, kaç yaşında?
Şahin Kendirci, 19 Nisan 2001 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Beş kardeş olan Kendirci'nin bir de ikizi var. Şahin Kendirci'nin ikiz kardeşi Muhammet Kendirci, Adana'da bir restoranda komi olarak çalışıyor. Ailesine bakabilmek için okulu yarım bırakan Şahin Kendirci, eğitimini açıktan sürdürüyor.
Küçük yaştan bu yana müziğe ilgisi devam eden Şahin Kendirci, O Ses Türkiye ve Yetenek Sizsiniz yarışmalarına katıldı ve sesiyle yarışmaların öne çıkan isimlerinden biri oldu. Genç yetenek, asıl popülerliğini ise Müslüm Gürses’in hayatının anlatıldığı Müslüm filmiyle yakaladı. Başrollerini Timuçin Esen ve Zerrin Tekindor'un paylaştığı filmde Müslüm Gürses'in çocukluğunu canlandırdı.
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