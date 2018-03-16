Şahin Irmak kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Çok Güzel Hareketler Bunlar'da hayat verdiği "Hıyarlı Baba" karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınan ve şu sıralar Jet Sosyete dizisinde "Talip" rolüyle ekranlarda olan Şahin Irmak'ın kim olduğu araştırılıyor. İşte Şahin Irmak hakkında merak edilen detaylar...

ŞAHİN IRMAK KİMDİR?

1981 yılında İzmir'de dünyaya gelen Şahin Irmak, 2007 yılında "Karayılan" dizisinde aldığı rolle dizi sektörüne adım attı. Esas çıkışını ise Çok Güzel Hareketler Bunlar'da yer alması sonucu yaşamıştır.

2010 yılında senaryo ekibinde de olan Şahin Irmak, “Çok Filim Hareketler Bunlar” adlı sinema filminde Yılmaz Erdoğan, Büşra Pekin, Oğuzhan Koç, Ersin Korkut, Eser Yenenler, Metin Yıldız, İbrahim Büyükak, Bülent Emrah Parlak, Pelin Öztekin, Metin Keçeci, Murat Eken gibi oyuncularla birlikte oynadı.

2008 yılında yayınlanmaya başlayan Çok Güzel Hareketler Bunlar'daki çeşitli rolleri ile tanınan Şahin Irmak, 2011 yılında, proje tasarımı BKM Mutfak ekibinden Murat Eken, Büşra Pekin, Gülhan Tekin, Bülent Emrah Parlak ve Şahin Irmak’a ait “Aşağı Yukarı Yemişliler” dizisinde Şahin Irmak, Bülent Emrah Parlak, Murat Eken, Büşra Pekin, Gülhan Tekin, Burcu Gönder ile birlikte rol aldı.

2011 yılında “Entelköy Efeköy’e Karşı” sinema filminde muhtar Ali rolü ile ilk başrolünü oynadı. 2012 yılında “Sultan” adlı dizide Nurgül Yeşilçay ile başrolü paylaşırken diğer rollerde Nur Sürer, Settar Tanrıöğen oynamıştır.

DİLM VE DİZİLERİ

2014 – Kim O! (Hıyarlı Baba) (Tv Programı)

2013 – Aldırma Gönül (Mahir) (TV Dizisi)

2012 – Sultan (Şeyhmus) (TV Dizisi)

2011 – Entelköy Efeköy’e Karşı (Muhtar Ali) (Sinema Filmi)

2011 – Aşağı Yukarı Yemişliler (Sülo) (TV Dizisi)

2010 – Çok Filim Hareketler Bunlar (Kazım) (Sinema Filmi)

2010 – Kutsal Damacana Dracoola (Kont Dracula) (Sinema Filmi)

2009 – Neşeli Hayat (Serkan) (Sinema Filmi)

2008 – 2010 – Çok Güzel Hareketler Bunlar (Şahin) (TV Dizisi)

2008 – Kurtlar Vadisi Pusu 2. Sezon (TV Dizisi)

2007 – Kutsal Damacana (Doktor) (Sinema Filmi)

2007 – Kara Yılan (Şiro) (TV Dizisi)

2006 – Bir Demet Tiyatro (TV Dizisi)

2006 – Beynelmilel (Şahin) (Sinema Filmi)

2006 – Bebeğim (Hakan) (TV Dizisi)

2005 – Memleket Hikayeleri: Aşan Bili… (Ağanın oğlu Osman) (TV Filmi)

2004 – Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (TV Dizisi)

2004 – Çemberimde Gül Oya (TV Dizisi)

2004 – Yol Palas Cinayeti (TV Filmi)

2004 – Gönül Yarası (Barmen) (Sinema Filmi)

2004 – Avrupa Yakası 1. Sezon (Konuk Oyuncu ) (TV Dizisi)

2004 – Aliye (Koruma Görevlisi İlknur) (TV Dizisi)

2004 – Kurtlar Vadisi 2. Sezon (Veli) (TV Dizisi)

2003 – Parmak İzi (TV Dizisi)

2003 – Melek (TV Dizisi)

2002 – Çocuklar Duymasın (Polis) (TV Dizisi)

2002 – Unutma Beni (TV Dizisi)

2002 – Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (Mustafa) (TV Dizisi)

ÖDÜLLER

2012 – 17.Sadri Alışık Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu (Komedi) (Entelköy Efeköy’e Karşı)