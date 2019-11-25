Sabriye Şengül kimdir, kaç yaşında?
Kariyerindeki ilk MMA maçından hüsranla ayrılan Sabriye Şengül, son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Maç sonrasında bir hayli kızgın olan Sabriye Şengül, sosyal medyadan özür açıklamasında bulundu. Milli boksör, Survivor yarışmasına katılmıştı. Peki, Sabriye Şengül kimdir, kaç yaşında?
Sabriye Şengül 12 Kasım 1988 tarihinde Trabzon’da dünyaya geldi. Spora hentbol oynayarak başladı. Daha sonra hentbol hocasının tavsiyesiyle 2006'da boksa yöneldi. Survivor'ın 2017 ve 2019 sezonlarında yarıştı. Annesi babası ayrı olan Sabriye Şengül, konuk olarak katıldığı 2. sayfa programında şu açıklamayı yapmıştı: "Şu an durumum iyi. Benim annemle babam ayrı. Çok saçma bir sebepten dolayı ayrıldılar. Boşanmaya sebep olanlardan biri de dayım. Tek isteğim annemle babamın birleşmesi…"
SABRİYE ŞENGÜL BAŞARILARI
Sabriye Şengül’ün üç Türkiye şampiyonluğu var. 2016'da İstanbul'da WKU Dünya Şampiyonluğu için kemer maçına çıkan Sabriye Şengül, Belçikalı Rakibi Vanessa De Waelle’yi puanla yenerek dünya şampiyonu oldu.
Sabriye, Kasım ayında Avusturya Viyana'da yapılan Vendetta profesyonel Dünya Kick Boxing şampiyonluk ISKA kemer maçında Avusturyalı rakibi Christin Fedller'i yenerek 2. kez Dünya şampiyonu oldu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle