Saadet Özsırkıntı kimdir?
Saadet Özsırkıntı, sunuculuğunu üstlendiği programlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken güzel sunucu, son olarak Survivor Panorama ekibine katıldı. Peki, Saadet Özsırkıntı kimdir, kaç yaşında?
Aslen Adanalı olan Saadet Özsırkıntı, 1990 yılında dünyaya geldi. Özel Çağ Koleji mezuniyetinin ardından Koç Üniversitesi eğitimi ve Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde eğitim gördükten sonra dil eğitimi için İngiltere’ye gitti ve bir süre orada yaşadı. İlk olarak reklam projesinde yer alan Saadet Özsırkıntı, kariyerine sunuculukla devam ediyor.
Survivor’da backstage sunuculuğu yapan Saadet Özsırkıntı, 2018- 2019 sezonunda O Ses Türkiye‘nin sunuculuğunu üstlendi. Saadet Özsırkıntı ayrıca Yetenek Sizsiniz de sunuculuk yaptı.
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