Robinson Crusoe ve Cuma nerede çekildi, oyuncuları kimler?
Robinson Crusoe ve Cuma filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Yönetmenliğini Gürcan Yurt’un üstlendiği Robinson Crusoe ve Cuma, 2015 yılında vizyona girmişti. Peki, Robinson Crusoe ve Cuma nerede çekildi, oyuncuları kimler?
Issız adaya düşüşünün 15. yılını kutlayan Robinson Crusoe ve Cuma'nın maceralarını anlatan Robinson Crusoe ve Cuma filmi Kanal D’nin sinema kuşağında yer aldı. Çekimleri Küba’da yapılan Robinson Crusoe ve Cuma’nın başrolünü Serhat Kılıç üstleniyor, Kılıç’a John Nyambi, Beyti Engin, Camla Debre, Ebru Yücel, Emre KarayelDevin Özgür Çınar ve Hakan Bulut eşlik ediyor.
KONUSU
Issız adaya düşüşünün 15. yılını kutlayan Robinson Crusoe ve Cuma'nın yalnızlığı ve sıkıntıları tavana vurmuşken, ada sahiline yanaşan bir gemi tüm rutinlerini bozar! Viktor ismindeki bu yabancı, gemisine doldurduğu hayvanlarla ve biri evlatlık diğeri öz iki kızıyla, yozlaşan dünyadan kaçmak için ikilinin adasını seçer! Robinson ve Cuma konuklarını seve seve adaya kabul ederken, tek düze hayatları da oldukça renklenecektir!
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