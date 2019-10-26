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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.10.2019 - 19:19, Son Güncelleme:

Recep İvedik filminin oyuncuları kimler? İşte Recep İvedik'in konusu ve oyuncu kadrosu

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Recep İvedik filminin oyuncuları kimler? İşte Recep İvedik'in konusu ve oyuncu kadrosu

Şahan Gökbakar'ın baş rolünde yer aldığı Recep İvedik, Kanal D ekranlarında bir kez daha izleyici karşısına çıkıyor. 2008 yılında vizyona giren ve Togan Gökbakar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Recep İvedik, konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Recep İvedik filminin oyuncuları kimler? İşte, Recep İvedik'in konusu ve oyuncu kadrosu hakkında detaylar.

Recep İvedik karakterinin doğduğu ilk film olan Recep İvedik, bir kez daha televizyonda ekranlara geliyor. Beyaz perdeye girdiği dönemde gişede 17 günde 3 milyon 150 bin kişi tarafından izlenen filmde, Recep İvedik'in bir tesadüf üzerine Antalya'ya tatile gitmesi ve yıllar sonra çocukluk aşkı ile karşılaşma macerası eğlenceli bir şekilde ele alınıyor. İşte, Recep İvedik hakkında merak edilen detaylar.

RECEP İVEDİK'İN OYUNCULARI KİMLER?

Recep İvedik filmlerinin ilki olan Recep İvedik'te, Şahan Gökbakar, FatmaToptaş, Lemi Filazof, Hakan Bilgin gibi oyuncular yer alıyor.

RECEP İVEDİK FİLMİNİN KONUSU NE?

Adamın biri yolda cüzdanını düşürür, sokaklarda yaşayan başka bir adam tam cüzdanı kapıp kaçacakken Recep İvedik onunla mücadeleye girer. Sonunda, sahibine teslim etmek üzere, evsiz adamın elinden cüzdanı almayı başaran Recep İvedik kafasını çevirdiği anda cüzdan sahibinin çoktan gittiğini farkeder. Akşam evinde televizyon seyreden Recep İvedik, cüzdanın Antalyalı çok önemli bir iş adamına ait olduğunu öğrenince arabasına atlar ve güneye doğru yola koyulur. Yol boyunca birbirinden komik sürprizlerle karşılaşan Recep İvedik en sonunda Antalya’ya varmayı başarır ve cüzdanı turizmci Muhsin Bey’e teslim eder. İş adamının ısrarlarına rağmen Recep İvedik ne para almayı kabul eder ne de otelde kalmayı... Fakat tam otelden ayrılacakken çocukluk aşkı Sibel’in bir tur otobüsünden indiğini fark eder. Artık Recep İvedik’in tek bir amacı vardır; kendisini tanımayan, hatta hatırlamayan Sibel’e kendini beğendirmek... Recep İvedik’in asıl keyifli tatil macerası bundan sonra başlayacaktır.

 

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