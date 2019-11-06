Recep ivedik 6 ne zaman sinemalarda olacak?
Recep İvedik serisinin altıncı filmi için geri sayım devam ediyor. Şahan Gökbakar’ın başrolünü üstlendiği karakter komedisinin 6’ncında Recep İvedik bu kez Konya yerine Kenya’ya gidince olanlar oluyor. Peki, Recep İvedik 6 ne zaman vizyona girecek, filmin oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?
Şahan Gökbakar, son filmi “Recep İvedik 6”da seyirciye Afrika macerası yaşatacak. “Recep İvedik”, serinin yeni filminde yanlışlık sonucu Kenya’ya gidiyor. Konya’da yapılacak kuru fasulye festivaline gitmek isterken seyahat acentesinin hatası sonucu kendilerini Kenya’da bulan Recep İvedik ile arkadaşı Nurullah’a, bu çılgın macerada Kiko adlı Goril de eşlik ediyor. Yönetmenliğini Şahan Gökbakar’ın kardeşi Togan Gökbakar’ın yaptığı “Recep İvedik 6” 8 Kasım’da vizyona girecek.
NEREDE ÇEKİLDİ?
300 kişilik bir ekibin görev aldığı filmin çekimleri, Karacabey’deki Longoz ormanları içine inşa edilen iki platoda tamamlandı. İki köyde kullanılan tüm araç ve gereçler doğal, organik ve geri dönüşümlü malzemelerden hazırlandı.
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