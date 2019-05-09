Radyo D’den yeni program: Müzik Hattı
Radyo D’de sunuculuğunu Melis Baştuğ’un yaptığı yeni program Müzik Hattı’nın ilk bölüm konuğu şarkıcı Emre Kaya oldu.
Son şarkısı ‘Nasıl Diye Sorma’nın klibini dünyaca ünlü bir markanın sponsorluğunda çeken ve klibinin ‘after effect’lerini Rihanna, Justin Timberlake, Beyonce gibi ünlü isimlerin çalıştığı stüdyoda gerçekleştiren şarkıcı, programda samimi açıklamalarda bulundu.
“Tek derdim var, insanların seveceği şarkıları yapabilmek”
Kariyeri ve müzik dünyası ile ilgili açıklamalar yapan Emre Kaya, “İşlerimize biraz daha yatırım yapmamız gerektiği biraz daha güçlendirmemiz, kuvvetlendirmemiz gerektiğini fark ettim. Kendi müzik şirketimi kurdum. Artık kendi yaptığım şarkıların hepsini sosyal medya üzerinden 250 farklı mecrada insanlarla buluşturuyorum. Bunların da geri dönüşlerini gördüğüm zaman çok daha başka bakılması gerektiğini fark ettim. Şimdi isim vermeyeceğim ama kendi müzik şirketini kurup sözleşme kısmını bekleyen arkadaşlarım var. Artık bazı şeyler çok farklı noktalara gidecek Türk müzik piyasası için. Dünyada aslında böyle, insanlar kendi kanallarından şarkılarını çıkarıyorlar. Artık herkes televizyoncu ve bunun mentalitesine varılması gerekiyor” dedi.Melis Baştuğ’un sunduğu “Müzik Hattı”, her hafta Çarşamba günleri saat 15:00-16:00 arasında konuklarıyla Radyo D’de…
Radyo D 104.0 frekansında…
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