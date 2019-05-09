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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
09.05.2019 - 10:57, Son Güncelleme:

Radyo D’den yeni program: Müzik Hattı

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Radyo D’den yeni program: Müzik Hattı

Radyo D’de sunuculuğunu Melis Baştuğ’un yaptığı yeni program Müzik Hattı’nın ilk bölüm konuğu şarkıcı Emre Kaya oldu.

Son şarkısı ‘Nasıl Diye Sorma’nın klibini dünyaca ünlü bir markanın sponsorluğunda çeken ve  klibinin ‘after effect’lerini  Rihanna, Justin Timberlake, Beyonce gibi ünlü isimlerin çalıştığı stüdyoda gerçekleştiren şarkıcı, programda samimi açıklamalarda bulundu.

“Tek derdim var, insanların seveceği şarkıları yapabilmek”

Kariyeri ve müzik dünyası ile ilgili açıklamalar yapan Emre Kaya, “İşlerimize biraz daha yatırım yapmamız gerektiği biraz daha güçlendirmemiz, kuvvetlendirmemiz gerektiğini fark ettim. Kendi müzik şirketimi kurdum. Artık kendi yaptığım şarkıların hepsini sosyal medya üzerinden 250 farklı mecrada insanlarla buluşturuyorum. Bunların da geri dönüşlerini gördüğüm zaman çok daha başka bakılması gerektiğini fark ettim. Şimdi isim vermeyeceğim ama kendi müzik şirketini kurup sözleşme kısmını bekleyen arkadaşlarım var. Artık bazı şeyler çok farklı noktalara gidecek Türk müzik piyasası için. Dünyada aslında böyle, insanlar kendi kanallarından şarkılarını çıkarıyorlar. Artık herkes televizyoncu ve bunun mentalitesine varılması gerekiyor” dedi.

Radyo D’den yeni program: Müzik Hattı
Melis Baştuğ’un sunduğu “Müzik Hattı”, her hafta Çarşamba günleri saat 15:00-16:00 arasında konuklarıyla Radyo D’de…

Radyo D 104.0 frekansında…

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