Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’nu hiç böyle görmediniz!
CNN TÜRK’te, 10 Ekim Çarşamba günü saat 21:00’de, Buket Aydın'ın sunduğu “40”a, Prof. Dr. Osman Müftüoğlu konuk olacak.
Zor sorular, olay cevaplar…
Geçtiğimiz hafta gündeme damgasını vuran 40’ın bu haftaki konuğu Prof. Dr.Osman Müftüoğlu olacak.
Osman Müftüoğlu’nun gözyaşlarının sebebi ne? Ünlü Profesör asistanlık yıllarını anlatırken neden duygulandı?
Osman Müftüoğlu, tartışmaların odağındaki isim Canan Karatay’la ilgili hangi bomba açıklamaları yaptı.
“40”ta, sorulmayan sorulacak, konuşulmayan konuşulacak ve yanıtlanması gereken 40 soru konuğa yöneltilecek. Konuğun her soru için iki dakikası olacak.
Çarşamba saat 21.00'de CNN TÜRK’te
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