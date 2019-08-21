Prangalı Yarim filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?
Prangalı Yarim filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Yapımcılığını Limon Yapım'ın üstlendiği ‘ Prangalı Yarim kavuşmak için her şeyi göze alan iki aşığın başına gelen olayları anlatıyor. Peki, Prangalı Yarim filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?
Çekimleri Şile'de yapılan Prangalı Yarim filmi Öykü Çelik ve Ekin Mert Daymaz’ı bir araya getirmişti. Çelik ve Daymaz, filmde kavuşmak için her şeyi göze alan iki aşığı canlandırıyor. İkiliye kadroda Aydan Burhan, Mert Efe Günaydın, Serhat Özcan eşlik ediyor.
KONUSU
Aynı kasabada büyüyen Bahri ve Merve çocukluktan beri birbirlerine aşık iki gençtir. Evlendikten sonra kasabayı terk edip, filmlerde görüp özendikleri bir hayat için İstanbul’da yaşamak istemektedirler. Ne var ki, babaları küçük bir meseleden dolayı kavga etmiş ve 12 yıldır birbirlerine küsmüştür. Kasabanın ileri gelenleri, belediye başkanı ve kaymakam bile araya girmiş ancak bu iki inatçı adamı barıştıramamışlardır. İki genç, umutla babalarının barışmasını ve evlenmeyi beklemektedir. Bu süreçte birbirine aşık bu iki genci bin bir türlü oyunla gelişecek zorlu bir macera beklemektedir.
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