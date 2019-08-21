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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
21.08.2019 - 12:39, Son Güncelleme:

Prangalı Yarim filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

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Prangalı Yarim filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Prangalı Yarim filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Yapımcılığını Limon Yapım'ın üstlendiği ‘ Prangalı Yarim kavuşmak için her şeyi göze alan iki aşığın başına gelen olayları anlatıyor. Peki, Prangalı Yarim filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Çekimleri Şile'de yapılan Prangalı Yarim filmi Öykü Çelik ve Ekin Mert Daymaz’ı bir araya getirmişti. Çelik ve Daymaz, filmde kavuşmak için her şeyi göze alan iki aşığı canlandırıyor. İkiliye kadroda  Aydan Burhan, Mert Efe Günaydın, Serhat Özcan eşlik ediyor. 

KONUSU

Aynı kasabada büyüyen Bahri ve Merve çocukluktan beri birbirlerine aşık iki gençtir. Evlendikten sonra kasabayı terk edip, filmlerde görüp özendikleri bir hayat için İstanbul’da yaşamak istemektedirler. Ne var ki, babaları küçük bir meseleden dolayı kavga etmiş ve 12 yıldır birbirlerine küsmüştür. Kasabanın ileri gelenleri, belediye başkanı ve kaymakam bile araya girmiş ancak bu iki inatçı adamı barıştıramamışlardır. İki genç, umutla babalarının barışmasını ve evlenmeyi beklemektedir. Bu süreçte birbirine aşık bu iki genci bin bir türlü oyunla gelişecek zorlu bir macera beklemektedir.

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