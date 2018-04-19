Popstar yarışmacısı Salih, sahnede saçını kesti.
Sunuculuğunu Osmantır Erkır’ın yaptığı, jüri koltuğunda diva Bülent Ersoy, Armağan Çağlayan, Deniz Seki ve Can Bonomo’nun yer aldığı efsane yarışma Popstar 2018 dün akşam yeni bölümü ile ekrana geldi.
Programın dün akşam yayınlanan bölümünde yarışmacılardan Salih Zülüfoğlu sahnede saçını kesti.
Önceki hafta jüri üyelerinden Armağan Çağlayan, Salih’in saçını beğenmeyerek kestirmesini söylemişti. Armağan Çağlayan’ı dinleyen Salih sahneye yeni saçları ile çıktı. Fakat gerek Armağan Çağlayan gerekse Deniz Seki’nin yeni saçlarını beğenmemesi üzerine Salih yanında getirdiği tıraş makinesi ile sahnede saçlarını kesti.
Popstar 2018 her Çarşamba canlı yayınla Kanal D’de.
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