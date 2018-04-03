Popstar kulisi, bu hafta Aydan’a Emanet..
Sunuculuğunu Osmantan Erkır’ın üstlendiği, jürisinde birbirinden ünlü isimler olan Bülent Ersoy, Armağan Çağlayan, Deniz Seki ve Can Bonomo’nun yer aldığı, yarışma programı Popstar 2018 de sürprizler bitmiyor
Eski popstar yarışmacılarının da yer aldığı programın bu haftaki konuğu Aydan…
Aydan, programda hem kulisin sunuculuğunu üstlenirken hem de canlı performansı ile izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.
Popstar 2018 canlı yayınla her Çarşamba akşamı Kanal D’de.
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